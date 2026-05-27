به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای توسعه جنبش پارلمان‌های پایتخت‌های عضو بریکس، نخستین نشست برخط اعضای این جنبش روز پنجشنبه، هفتم خردادماه ۱۴۰۵ مطابق با بیست و هشتم مه ۲۰۲۶ میلادی، ساعت ۱۱ به وقت مسکو برگزار خواهد شد.

در این نشست، مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، به عنوان ریاست پارلمان شهری پایتخت جمهوری اسلامی ایران ضمن حضور در جمع اعضای این جنبش، درباره توسعه همکاری‌های میان کلانشهرهای عضو بریکس، ضرورت تقویت دیپلماسی شهری و نقش فناوری‌های نوین در مدیریت آینده شهرها به صورت بر خط سخنرانی خواهد کرد.

حضور و سخنرانی ریاست شورای اسلامی شهر تهران در این نشست، در امتداد رویکرد توسعه تعاملات بین‌المللی شهری، تبادل تجربیات تخصصی در حوزه اداره کلانشهرها و گسترش همکاری‌های چندجانبه میان پایتخت‌های عضو بریکس ارزیابی می‌شود.

موضوع اصلی این نشست «توسعه فناوری در شهرهای بریکس؛ حوزه‌های اولویت‌دار و حمایت‌های قانون‌گذاری» اعلام شده و قرار است نمایندگان پارلمان‌های شهری پایتخت‌های عضو، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را پیرامون چالش‌های مشترک کلانشهرهای مدرن، راهکارهای توسعه پایدار شهری و سازوکارهای حمایت تقنینی از فناوری‌های نوین شهری ارائه کنند.

همچنین تبادل تجربیات در حوزه توسعه شهری، بررسی اولویت‌های مشترک همکاری، برنامه‌ریزی برای برگزاری رویدادها و مجامع بین‌المللی مشترک و تقویت همکاری‌های بین‌پارلمانی از دیگر محورهای این نشست برخط خواهد بود.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، برگزاری این نشست می‌تواند زمینه‌ساز توسعه همکاری‌های گسترده‌تر میان شهرهای عضو بریکس شده و به تقویت روابط دوستانه و تعاملات مؤثر میان کشورهای عضو کمک کند.