آزادی ۱۲ زندانی به مناسبت عید سعید قربان در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، جشن نسیم مهر به مناسبت روز ملی حمایت از خانواده زندانیان، با حضور معاون سیاسی امنیتی استاندار، فرماندار، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، دادستان و جمعی از خیرین در تالار شهر آفتاب قم برگزار شد.

این مراسم به همت انجمن حمایت از زندانیان استان قم و با هدف حمایت از خانواده زندانیان و ترویج فرهنگ کمک‌های خیرخواهانه برگزار شد.

در این مراسم، با هماهنگی رئیس کل دادگستری و دادستان استان، ۱۲ نفر از زندانیان به مناسبت عید سعید قربان آزاد شدند.

همچنین حضور خادمان و پرچم متبرک مسجد مقدس جمکران، فضای معنوی ویژه‌ای به مراسم بخشید.

معاون سیاسی امنیتی استاندار قم در این مراسم با اشاره به ایستادگی ملت ایران در مقابل دشمنان اسلام اظهار داشت: دشمن پس از ۸۰ روز مقاومت و حماسه آفرینی مردم، بیشتر مأیوس شد و ملت ایران با وحدت و انسجام، مسیر عزت و اقتدار را ادامه خواهد داد.

مرتضی حیدری افزود: امیدواریم در آینده نزدیک جشن پیروزی نهایی جمهوری اسلامی ایران با حضور گسترده مردم برگزار شود.

گفتنی است همزمان با سالروز ولادت حضرت امام رضا(ع) نیز ، هشت زندانی جرایم غیر عمد در این استان آزاد شدند.

این زندانیان با کمک ۵۰۰ میلیون تومانی اداره کل اوقاف و امور خیریه از محل منابع موقوفه شیخان و پیگیری ستاد دیه استان به آغوش خانواده خود بازگشتند.