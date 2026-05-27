جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ساعت ۱۲ و ۲۲ دقیقه روز چهارشنبه یک مورد آتش‌سوزی در یک ساختمان تجاری واقع در میدان شوش، خیابان صابونیان به سامانه ۱۲۵ اعلام شد. بلافاصله ۴ ایستگاه آتش‌نشانی به همراه خودروهای پشتیبانی از جمله تانکر آب، خودروی تنفسی و نردبان هیدرولیکی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: آتش‌نشانان در زمان ۴ دقیقه به محل رسیدند و مشاهده کردند در یک مجتمع تجاری که امروز فعال بوده و کسبه مشغول کار بودند، روی سطح پشت بام چند دستگاه چیلر بزرگ (برج خنک‌کننده) در ابعاد بسیار بزرگ قرار دارد و همچنین چند انبار با فاصله چند متری کنار آنها وجود دارد.

سخنگوی آتش‌نشانی تصریح کرد: یکی از این چیلرها به طور کامل شعله‌ور شده بود. با توجه به اینکه ورق‌های روی این چیلرها غالباً از جنس قابل اشتعال و کامپوزیت است، در دقایق اولیه دود بسیار زیادی از آن متصاعد شده بود به طوری که به دلیل قرارگیری بر روی پشت بام، دود از نقاط مختلف شهر به خوبی قابل رویت بود. آتش در حال سرایت به چیلرهای مجاور بود.

ملکی ادامه داد: در نزدیکی چیلرها، یکی دو انبار وجود داشت که بخشی از سقف آنها تحت تأثیر آتش قرار گرفته بود و حریق در حال سرایت به اجناس داخل انبارها و چیلرها بود. همچنین مقداری دود به داخل طبقه پایین نفوذ کرده بود که تعدادی از افراد حاضر در ساختمان پیش از رسیدن آتش‌نشانان ساختمان را تخلیه کرده بودند.

وی خاطرنشان کرد: آتش‌نشانان بلافاصله عملیات اطفا و مهار حریق را آغاز کردند و خوشبختانه خیلی سریع موفق شدند حجم گسترده آتش و دود را تحت کنترل درآورند و از سرایت آتش به سایر چیلرها و انبارهای مجاور جلوگیری کنند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تأکید کرد: خوشبختانه این حادثه هیچ گونه مصدومیت و تلفات جانی در پی نداشت و در حال حاضر آتش به طور کامل مهار شده و نیروهای آتش‌نشانی مشغول مراحل پایانی عملیات و لکه‌گیری هستند.

در همین راستا اورژانس تهران نیز اعلام کرد: در ساعت 12:25 امروز (1405/03/06) حادثه حریق در شوش، صابونیان، پاساژ نور به مرکز ارتباطات، اعزام و راهبری عملیات اورژانس استان تهران اعلام شد.

به دنبال اعلام این گزارش، بلافاصله کارشناسان اورژانس استان تهران همراه ۲ دستگاه آمبولانس، یکدستگاه موتورلانس، یکدستگاه اتوبوس آمبولانس و یکدستگاه خودروی فرماندهی عملیات به محل حادثه اعزام شدند.

این حادثه متأسفانه ۵ نفر مصدوم برجای گذاشت که همگی در محل حادثه توسط کارشناسان اورژانس استان تهران درمان شدند.