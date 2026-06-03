انفجار نیسان در جایگاه CNG؛ دو نفر مصدوم شدند

جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۶:۱۴ صبح امروز وقوع انفجار یک دستگاه خودرو در جایگاه سوخت CNG واقع در بزرگراه یاسینی، مسیر غرب به شرق، بعد از سهراه تهرانپارس و پیش از پل ۱۲ فروردین به سامانه ۱۲۵ آتشنشانی اعلام شد.
وی افزود: بلافاصله دو ایستگاه آتشنشانی به محل حادثه اعزام شدند. بررسیهای اولیه نشان داد تنها یک دستگاه خودروی نیسان یخچالدار شخصی در حال سوختگیری در جایگاه بوده که ناگهان دچار انفجار شده است.
ملکی با بیان اینکه این حادثه منجر به آتشسوزی نشد، تصریح کرد: شدت انفجار خسارات قابل توجهی به خودروی نیسان و همچنین بخشهایی از جایگاه سوخت، بهویژه سقفهای کامپوزیتی آن وارد کرد.
سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران ادامه داد: در پی این حادثه، راننده ۶۰ ساله خودروی نیسان و یکی از کارکنان ۴۰ ساله جایگاه دچار مصدومیت شدند که پس از انجام اقدامات اولیه، تحویل عوامل اورژانس شده و به مراکز درمانی منتقل شدند.
وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه این حادثه هیچگونه تلفات جانی نداشت و انفجار نیز به آتشسوزی گسترده منجر نشد.
به گفته ملکی، پس از ایمنسازی محل، صحنه حادثه برای بررسی علت وقوع انفجار در اختیار کارشناسان قرار گرفت و عملیات آتشنشانان در ساعت ۶:۵۲ به پایان رسید.
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