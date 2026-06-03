سقوط مرگبار خودروی MVM از روی پل در تهرانپارس

جلال ملکی، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ساعت ۳ بامداد چهارشنبه حادثه سقوط یک دستگاه خودرو در محدوده تهرانپارس، بلوار شاهد، زیر پل استخر به سامانه ۱۲۵ آتش‌نشانی اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله دو ایستگاه آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شدند و آتش‌نشانان ظرف حدود دو دقیقه در محل حاضر شدند.

ملکی با اشاره به جزئیات حادثه گفت: بررسی‌های اولیه نشان داد یک دستگاه خودروی MVM با دو سرنشین، یک مرد و یک زن حدوداً ۲۶ تا ۲۷ ساله، در حال عبور از روی پل بوده‌اند که به دلایل نامشخص با گاردریل‌های پل برخورد کرده‌اند. خودرو پس از شکستن گاردریل‌ها و برخورد با یک تیر برق مستقر روی پل، به پایین سقوط کرده و به صورت واژگون متوقف شده است.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران ادامه داد: پیش از رسیدن نیروهای آتش‌نشانی، هر دو سرنشین خودرو در بیرون از وسیله نقلیه قرار داشتند. بر اساس اظهارات شاهدان حاضر در محل، سرنشینان در جریان حادثه به بیرون خودرو پرتاب شده بودند.

وی تصریح کرد: عوامل اورژانس پس از بررسی وضعیت مصدومان، فوت هر دو سرنشین را تأیید کردند و مشخص شد که متأسفانه این زن و مرد جوان در اثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست داده‌اند.

ملکی خاطرنشان کرد: عملیات آتش‌نشانان در ساعت ۰۰:۳۵ بامداد به پایان رسید و محل حادثه برای انجام بررسی‌های تخصصی و تعیین علت دقیق وقوع تصادف در اختیار عوامل پلیس راهور قرار گرفت.

وی تأکید کرد: آنچه از نحوه وقوع حادثه بیان شده، بر اساس مشاهدات اولیه و اظهارات افراد حاضر در محل است و علت نهایی و چگونگی دقیق بروز این تصادف پس از بررسی کارشناسان پلیس راهور اعلام خواهد شد.