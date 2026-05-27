مجتبی کابلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تبریک فرارسیدن عید سعید قربان و تکریم سنت حسنه انفاق و دستگیری از نیازمندان اظهار کرد: نهاد حمایتی کمیته امداد طبق رسالت ساختاری و به سنت سنوات گذشته، در روز عید بزرگ قربان اقدام به جمعآوری کمکهای مردمی و ذبح دامهای اهدایی خیرین گرانقدر میکند تا گوشت نذری را در کوتاهترین زمان ممکن در میان ایتام، نیازمندان و خانوادههای محروم تحت حمایت در شهرستان کنگاور توزیع کند.
وی با ابراز خرسندی از استمرار این حرکتهای مومنانه افزود: خوشبختانه امسال نیز همانند سالهای گذشته، شاهد مشارکت بسیار شایسته و همدلی صمیمانهای از سوی خیرین و نیکوکاران عزیز کنگاوری بودیم که در این شرایط اقتصادی، حامی و پشتیبان قشر آسیبپذیر جامعه و ولینعمتان انقلاب شدند.
رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان کنگاور به تشریح آمار و مبالغ جمعآوری شده در این طرح باران مهربانی پرداخت و تصریح کرد: با پای کار آمدن مومنان و پیگیریهای به عمل آمده، تا این لحظه رقمی در حدود ۲۵۰ میلیون تومان توسط خیرین بزرگوار به این نهاد اهدای شده است که با نظارت بهداشتی و شرعی، این بودجه صرف خرید و ذبح ۱۰ رأس گوسفند قربانی گردید.
کابلی در پایان با تأکید بر سرعتبخشی در فرآیند توزیع بستههای معیشتی دامی خاطرنشان ساخت: گوشتهای قربانی پس از بستهبندی کاملاً بهداشتی، بر اساس بانک اطلاعاتی دقیق مددجویان، با حفظ کرامت انسانی در سطح محلات محروم و روستاهای تابعه شهرستان کنگاور توزیع میشود تا سفره نیازمندان در این عید بزرگ متنعم گردد.
