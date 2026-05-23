۳۵ هزار مددجو تحت پوشش استان سمنان؛ پویش نذر قربانی فعال شد

محمد حسین ذوالفقاری در گفتگو با خبرنگار مهر، در پیش بودن عید قربان را فرصتی برای همدلی و دستگیری از نیازمندان برشمرد و افزود: سفره نیازمندان با نذورات شما رنگین می‌شود.

وی ادامه داد: در همین راستا پویش نذر قربانی به منظور جمع‌آوری و توزیع نذورات مردمی در آستانه عید قربان برای یاری به نیازمندان تحت پوشش استان سمنان فعال شده است.

مدیر کل کمیته امداد استان سمنان از ۳۵ هزار نفر مددجوی تحت حمایت کمیته امداد خبر داد و توضیح داد: از این تعداد هشت هزار نفر سالمند، هشت هزار نفر کودک یتیم و محسنین و دو هزار و ۳۰۰ نفر را بیماران صعب العلاج شامل می شوند.

ذوالفقاری تصریح کرد: ذبح دام‌ها با نظارت شرعی و بهداشتی و همکاری اداره کل دامپزشکی استان سمنان انجام شده و گوشت قربانی در کمتر از ۲۴ ساعت به دست نیازمندان می‌رسد.

وی ضمن دعوت از خیرین، نیکوکاران و مردم شریف استان سمنان برای کمک به نیازمندان در عید قربان، اضافه کرد: ۱۶۰ مرکز نیکوکاری و دفاتر کمیته امداد در استان برای دریافت و توزیع نذورات تجهیز شدند.

مدیر کل کمیته امداد استان سمنان افزود: خیران می‌توانند با استفاده از شماره کارت اختصاصی ۰۴۳۸-۵۰۰۳-۹۹۷۹-۶۰۳۷ و یا پرداخت آنلاین https://sama.emdad.ir/Sama/Puyesh/۸۱/۲۱۰۰۰ در پویش نذر قربانی شرکت کنند.