۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۱۵

رزمایش مواسات با تکیه بر عواید موقوفات و همراهی خیرین رقم خورد

قزوین- مدیرکل اوقاف و امور خیریه قزوین طرح مواسات را یادگار قائد شهید دانست و گفت: این رزمایش به همت موقوفات، خیرین و متولیان موقوفات غیرمتصرفی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدمصطفی مجیدی بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم اهدای ۲۰۰۰ بسته معیشتی در قالب طرح مواسات و ۱۴ سری جهیزیه به زوج‌های جوان که با حضور نماینده ولی‌فقیه، استاندار قزوین و معاون فرهنگی سازمان اوقاف کشور در جوار آستان مقدس امامزاده حسین(ع) برگزار شد، با تبریک عید سعید قربان، از همه دست‌اندرکاران این رزمایش قدردانی کرد.

وی با اشاره به ریشه‌های طرح مواسات تصریح کرد: طرح مواسات و همدلی، یادگار قائد شهید و امام شهید ماست که در ایام همه‌گیری کرونا در کشور، دستور به مواسات و همدلی دادند. ما در همین بقعه متبرکه شازده حسین(ع) چندین بار این مدل رزمایش را برگزار کردیم تا قدر کوچکی از سختی معاش خانواده‌های مستحق و آبرومند را التیام ببخشیم.

مجیدی با اشاره به تأکیدات اخیر رهبر معظم انقلاب افزود: در اولین پیام امام حاضرمان، ولی و نایب امام معصوم، فرمودند در این شرایط مواسات را فراموش نکنید. بر همین اساس تصمیم گرفتیم این رزمایش مواسات‌گونه را به همت موقوفات، خیرین و موقوفات غیرمتصرفی در قزوین رقم بزنیم.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین در ادامه از همراهی مستمر خیرین و متولیان موقوفات در مقاطع حساس کشور تقدیر کرد و گفت: متولیان محترم موقوفات استان همچون همه ایامی که اجرای نیت را در استان کمک کردند، در جنگ ۱۲ روزه، در کودتای صهیونیستی-آمریکایی دی‌ماه و در جنگ اخیر نیز واقعاً یاری‌رسان بودند تا بتوانیم قدمی در حمایت از جریانات حاضر در میدان و صحنه برداریم.

وی در پایان با اشاره به برنامه افتتاح مرکز «شمیم خدمت» در پایان این مراسم خاطرنشان کرد: یک مرکز شمیم خدمت در حسینیه این آستان مقدس داریم که مجموعه خیاطی بسیار خوبی برای خانم‌های سرپرست خانواده در امامزاده راه‌اندازی شده و مشغول فعالیت هستند..

کد مطلب 6842757

