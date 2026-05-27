به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری ظهر چهارشنبه در مراسم توزیع ۲۰۰۰ بسته معیشتی و ۱۴ سری جهیزیه که در جوار آستان مقدس امامزاده حسین(ع) برگزار شد، ضمن تبریک عید سعید قربان، از اقدامات سخاوتمندانه اداره کل اوقاف و امور خیریه استان در دستگیری از محرومان تقدیر کرد.

وی با اشاره به تعامل سازنده با سازمان اوقاف کشور اظهار کرد: ریاست سازمان اوقاف، همکاری‌های بسیار ارزشمندی با مجموعه استان داشته‌اند که ثمره آن در پروژه‌های کلان استان نمایان است.

نوذری با اشاره به اهمیت پروژه‌های زیربنایی استان تصریح کرد: بزرگترین پروژه استان، انتقال آب طالقان است که با مشارکت جدی اوقاف در حال انجام است. موضوع تأمین آب پایدار، دغدغه‌ای چندین‌ساله بود که امسال با تدابیر اتخاذشده در حوزه تهاتر و تغییر کاربری‌ها، گام‌های عملیاتی مؤثری برای حل آن برداشته شد.

استاندار قزوین با اشاره به ظرفیت‌های عظیم اوقاف در بخش گردشگری افزود: بزرگترین منطقه گردشگری کشور در استان قزوین با مشارکت اداره کل اوقاف استان در حال طراحی و اجراست که این امر نشان‌دهنده پتانسیل‌های بی‌نظیر این نهاد در توسعه اقتصادی استان است.

نماینده عالی دولت در استان قزوین با تأکید بر وظیفه ذاتی حکومت اسلامی در حمایت از اقشار کم‌برخوردار خاطرنشان کرد: کمک به محرومان بخشی از وظایف مسئولان است که امروز به همت اوقاف به خوبی انجام می‌شود، اما ظرفیت‌های این نهاد فراتر از کمک‌های معیشتی است.

نوذری با بیان اینکه رویکرد جامعه برای اشتغال صرفاً به مشاغل اداری نباید محدود شود، ادامه داد: امروز مشاغل اداری دیگر پاسخگوی نیازهای اشتغال نیست و باید به سمت حمایت از مشاغل خانگی حرکت کنیم. با توجه به ظرفیت‌های موجود در اوقاف قزوین، این سازمان می‌تواند به‌عنوان بازوی اجرایی دولت در ترویج و حمایت از کسب‌وکارهای خانگی نقش‌آفرینی کند.

وی در پایان با اشاره به ظرفیت‌های تبصره ۱۸ در حوزه اشتغال گفت: استان قزوین از ظرفیت‌های کم‌نظیری برخوردار است و اداره کل اوقاف می‌تواند با ورود به حوزه اشتغال مولد و خانگی، به کمک دولت بیاید. ما نیز در دولت با تمام توان از این رویکرد که منجر به پایداری اشتغال در کانون خانواده می‌شود، حمایت خواهیم کرد.