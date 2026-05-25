۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۰۷

۱۵۵مرکز نیکوکاری در بوشهر برای اجرای طرح نذر و قربانی آماده هستند

بوشهر- مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر گفت: همزمان با عید سعید قربان ۱۵۵ پایگاه نیکوکاری و دفاتر این نهاد در استان، آماده دریافت نذورات قربانی و یا دام زنده برای ذبح و کمک به نیازمندان هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، فرید محبی بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امسال همچون سال های گذشته، همزمان با سراسر کشور پویش نذر و قربانی در روز عید سعید قربان با هدف کمک به معیشت نیازمندان و خانواده‌های مورد حمایت امداد در سطح استان بوشهر به مرحله اجرا گذاشته می‌شود.

وی در ادامه افزود: در همین زمینه، کمیته امداد استان بوشهر با همکاری مراکز نیکوکاری، بسیج، گروه‌های جهادی، هیات امناء مساجد، ستادهای نماز جمعه، شوراهای زکات، دهیاری‌ها و موسسه‌های خیریه به جذب و جمع آوری نذورات خیرین هم استانی در قالب نذورات نقدی و غیرنقدی (به ویژه گوشت قربانی) در تمامی شهرها و روستاهای سطح استان اقدام می‌کنند.

محبی خاطر نشان کرد: تعداد ۱۵۵ پایگاه مرکز نیکوکاری و دفاتر کمیته امداد سراسر استان آماده دریافت کمک های نقدی و نذورات خیرین و مردم، اعم از گوشت قربانی و یا دام زنده جهت ذبح و توزیع گوشت قربانی میان نیازمندان هستند.

مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر به روش های مشارکت مردم در پویش نذر قربانی اشاره کرد و گفت: مردم و خیران هم استانی می توانند کمک‌های نقدی خود را از طریق واریز به حساب های اعلام شده انجام دهند تا با این کار فرایند خریداری و ذبح دام و در نهایت توزیع گوشت قربانی میان نیازمندان انجام شود.

محبی در پایان خاطر تاکید کرد: همه نذورات جمع آوری شده، در کمترین زمان بین نیازمندان هم استانی از قبل شناسایی شده، با اولویت مناطق محروم توزیع می‌شود.

