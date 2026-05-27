عید قربان انتخاب میان خواست نفس و فرمان الهی است

بهاره علینژاد در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به لایههای معنوی این عید بزرگ اظهار داشت: قربان تنها به ذبح حیوان خلاصه نمیشود، بلکه حقیقت آن، قربانی کردن خواستههای نفسانی، خودخواهیها و وابستگیهای مادی است تا انسان به مقام بندگی خالصانه نزدیک شود.
وی با استناد به واقعه تاریخی حضرت ابراهیم و اسماعیل علیهما السلام افزود: ابراهیم خلیل در آن آزمون سخت، عاطفه پدری را فدای فرمان الهی کرد و نشان داد که تسلیم محض در برابر خداوند، بالاترین درجه ایمان است. این همان الگویی است که امروز نیز میتواند مسیر خودسازی را برای ما روشن کند.
این مدرس حوزه علمیه تصریح کرد: هر انسانی یک اسماعیل درونی دارد؛ خواه مال و ثروت باشد، خواه مقام و جایگاه، خواه عادتهای نادرست و خواه نفس اماره. قربانی کردن این اسماعیل باطنی، شرط اصلی دستیابی به تقوا و تحقق عید قربان در وجود آدمی است.
علینژاد در ادامه به نمادهای حج اشاره کرد و گفت: حرکت زائران در سرزمین منا و طواف خانه کعبه، بازآفرینی همان مسیر رهایی از تعلقات و بازگشت به فطرت پاک الهی است. این سفر معنوی، فرصتی برای نزدیکی به حقیقت وجودی خویشتن محسوب میشود.
وی در پایان با تأکید بر جنبه خودسازی عید قربان خاطرنشان کرد: این عید یک فرصت طلایی برای غلبه بر نفس و چشیدن طعم واقعی آزادی و بندگی است. کسی که بتواند از خودبینی، طمع، کینه و عادتهای نادرست عبور کند، به حقیقت قربان نائل آمده است.
