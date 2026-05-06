کشف ۱۳ هزار لیتر روغن صنعتی تقلبی و سوخت قاچاق در قروه

سرهنگ واحد مظفری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از شناسایی و انهدام یک کارگاه تولید روغن‌های صنعتی تقلبی در این شهرستان و کشف مقادیر قابل توجهی کالای غیرمجاز خبر داد و اظهار کرد: در راستای اجرای طرح مبارزه با جرائم اقتصادی و مقابله با اخلالگران در نظام تولید و توزیع کالاهای مورد نیاز جامعه، مأموران پلیس آگاهی این شهرستان با اشراف اطلاعاتی موفق به شناسایی یک واحد صنعتی غیرمجاز در شهرک صنعتی آونگان شدند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مراجع قضایی، در یک اقدام ضربتی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از این کارگاه، ۱۳ هزار و ۳۶ لیتر انواع روغن‌های صنعتی تقلبی شامل روغن هیدرولیک و گیربکس با برندهای مختلف، فاقد مجوز قانونی و دارای نشان استاندارد جعلی را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان قروه ادامه داد: همچنین در این عملیات، ۸۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق نیز کشف و ضبط شد.

وی با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش ریالی اقلام کشف‌شده را بیش از ۲۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال برآورد کرده‌اند، تصریح کرد: در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.