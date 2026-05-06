۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۱۵

کشف ۱۳ هزار لیتر روغن صنعتی تقلبی و سوخت قاچاق در قروه

قروه- فرمانده انتظامی شهرستان قروه از کشف بیش از ۱۳ هزار لیتر روغن صنعتی تقلبی به همراه سوخت قاچاق به ارزش بیش از ۲۰ میلیارد ریال در یک واحد صنعتی غیرمجاز خبر داد.

سرهنگ واحد مظفری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از شناسایی و انهدام یک کارگاه تولید روغن‌های صنعتی تقلبی در این شهرستان و کشف مقادیر قابل توجهی کالای غیرمجاز خبر داد و اظهار کرد: در راستای اجرای طرح مبارزه با جرائم اقتصادی و مقابله با اخلالگران در نظام تولید و توزیع کالاهای مورد نیاز جامعه، مأموران پلیس آگاهی این شهرستان با اشراف اطلاعاتی موفق به شناسایی یک واحد صنعتی غیرمجاز در شهرک صنعتی آونگان شدند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مراجع قضایی، در یک اقدام ضربتی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از این کارگاه، ۱۳ هزار و ۳۶ لیتر انواع روغن‌های صنعتی تقلبی شامل روغن هیدرولیک و گیربکس با برندهای مختلف، فاقد مجوز قانونی و دارای نشان استاندارد جعلی را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان قروه ادامه داد: همچنین در این عملیات، ۸۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق نیز کشف و ضبط شد.

وی با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش ریالی اقلام کشف‌شده را بیش از ۲۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال برآورد کرده‌اند، تصریح کرد: در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.

