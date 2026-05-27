مهدی دلاوری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روز جهانی (۲۵ می) و آغاز هفته اطلاعرسانی تیروئید(چهار تا ۱۰ خردادماه) اظهار کرد: اختلالات تیروئید یکی از چالشهای جدی سلامت عمومی است و در منطقه تحت پوشش این دانشگاه، میزان بروز کمکاری تیروئید در نوزادان سالانه حدود ۱.۹ درصد برآورد میشود.
وی با تاکید بر ضرورت توجه ویژه خانوادهها به برنامههای غربالگری ابراز کرد: از میان چهار هزار و ۷۰۲ نوزاد غربالگری شده در سال گذشته، ۸۷ بیمار شناسایی شدند که بلافاصله برای دریافت مراقبتها و درمانهای تخصصی به مراکز مربوطه ارجاع داده شدند تا از بروز عوارض بعدی جلوگیری شود.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان، تشخیص بههنگام را کلید پیشگیری از آسیبهای دائمی دانست و تصریح کرد: نظام سلامت با هدف پیشگیری از عوارض جبرانناپذیر نظیر عقبماندگیهای ذهنی و جسمی، برنامه غربالگری کم کاری تیروئید را با جدیت دنبال میکند.
وی خاطرنشان کرد: تمامی خانوادهها موظف هستند در بازه زمانی طلایی یعنی «روزهای سوم تا پنجم تولد نوزاد»، با مراجعه به مراکز منتخب بهداشتی، اقدام به نمونهگیری از کف پای نوزاد کنند.
دلاوری در خصوص فرآیند پیگیری بیماران گفت: پس از انجام نمونهگیری، در صورت مشکوک بودن نتایج اولیه، نوزادان بلافاصله برای انجام آزمایشهای تکمیلی فراخوانده میشوند و در صورت تایید قطعی بیماری، فرآیند درمان زیر نظر متخصصین آغاز میگردد.
وی در پایان از والدین خواست با مشارکت فعال در این برنامه ملی و رعایت زمانبندی تعیین شده، سلامت آینده فرزندان خود را در برابر این بیماری پنهان اما خطرناک تضمین کنند.
نظر شما