اولین شهردار اهواز بعد از پیروزی انقلاب درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید نجف طباطبایی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با حکم امام خمینی به عنوان نخستین شهردار اهواز منصوب شده بود، درگذشت و استاندار خوزستان در همین خصوص پیامی صادر کرد.

سید محمدرضا موالی‌زاده با صدور پیامی ضمن تسلیت درگذشت حجت‌الاسلام والمسلمین سید نجف طباطبایی، یاد و خاطره وی را گرامی داشت.

در بخشی از این پیام آمده است: درگذشت عالم ربانی و خدمتگزار صدیق، حجت‌الاسلام والمسلمین سید نجف طباطبایی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی با حکم تاریخی امام راحل به عنوان نخستین شهردار اهواز منصوب شد، باعث تألم و تأثر عمیق اینجانب و جامعه استان گردید.

وی افزود: آن فقید سعید، عمر با برکت خود را در مسیر خدمت به نظام، انقلاب و مردم ولایتمدار خوزستان سپری کرد و همواره یادگار خدمت خالصانه و مجاهدت‌های ماندگاری در اذهان خواهد بود.

استاندار خوزستان در پایان خاطرنشان کرد: این ضایعه اندوهبار را به پیشگاه حضرت ولی‌عصر، مقام عظمای ولایت، حوزه‌های علمیه، خاندان مکرم طباطبایی و به‌ویژه خانواده محترم و بازماندگان آن مرحوم تسلیت عرض می‌نمایم و برای آن روحانی فقید رحمت واسعه الهی مسئلت دارم.