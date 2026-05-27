قتل پدر و مادر توسط فرزند در رامسر

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مصطفی بابایی، اظهار کرد: چ یک فقره قتل در منطقه کتالم رامسر به ما گزارش شد و بلافاصله تیم‌های عملیاتی پلیس در محل حادثه حاضر شدند.

وی افزود: در بررسی اولیه مشخص شد که پسر جوان خانواده (قاتل) به دلیل اختلافات حل نشده و تنش ایجاد شده، اقدام به قتل پدر و مادر خود با سلاح سرد کرده و بلافاصله پس از جنایت از محل متواری شده است.

سرهنگ بابایی با اشاره به سرعت عمل مأموران پلیس رامسر تأکید کرد: تیم‌های تخصصی پلیس آگاهی بی‌درنگ تحقیقات میدانی خود را آغاز کردند و با بهره‌گیری از شگردهای پلیسی و اطلاعات به‌دست آمده، موفق شدند قاتل را در کمترین زمان ممکن شناسایی و در مخفیگاهش دستگیر کنند.

به گفته فرمانده انتظامی رامسر، متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی و تحقیقات تکمیلی، به مقامات قضایی شهرستان تحویل داده شده است. انگیزه دقیق این قتل همچنان در دست بررسی است، اما اختلافات شدید خانوادگی علت اولیه عنوان شده است.