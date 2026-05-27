به گزارش خبرنگار مهر ، ارسلان زارع عصر چهارشنبه در مراسم افتتاح کتابخانه روستایی بنداروز دشتستان که با حضور فرماندار دشتستان، دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی کشور، مدیر کل استانی کتابخانه های عمومی و دیگر مسئولین استانی و شهرستانی همراه بود، اظهار کرد: همکاری و همراهی خیران در تاسیس و اجرای پروژه های فرهنگی، مایه دلگرمی است، وقتی مردم در اجرای پروژهها پیشقدم میشوند، ما نیز در بدنه دولت با رغبت و توان بیشتری از اعتبارات دولتی برای تکمیل و تجهیز این طرحها استفاده میکنیم.
استاندار بوشهر با اشاره به وضعیت پروژههای در دست اجرا در این شهرستان تصریح کرد: در حال حاضر سه پروژه نیمه تمام کتابخانهای در سطح شهرستان دشتستان وجود دارد که باید با تامین اعتبار در کمیته برنامه ریزی حداکثر تا پایان سال آینده به بهرهبرداری برسند و در اختیار مردم فرهنگدوست این دیار قرار گیرد.
زارع با تأکید بر همدلی و انسجام اجتماعی مردم روستای بنداروز یادآور شد: مردم این روستا همواره در بخشهای مختلف، انسجام و همدلی خوبی در اجرای برنامههای فرهنگی و اجتماعی داشته و با خدمتگزاران خود در دولت همراه بودهاند.
استاندار بوشهر تأکید کرد: نگاه حمایتی دولت به پروژههای فرهنگی روستاها مستمر خواهد بود تا شاهد شکوفایی هرچه بیشتر استعدادهای جوانان در تمامی نقاط استان باشیم.
گفتنی است کتابخانه روستایی بنداروز با زیربنای ۳۰۰ مترمربع و اعتبار ۹ میلیارد تومان با مشارکت خیرین محلی و دولت احداث شده است که با رعایت استانداردهای نوین ساختمانی و تجهیزاتی، از امروز فعالیت خود را آغاز کرد.
