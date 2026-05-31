به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوری‌شمسی ظهر یکشنبه در مراسم بهره‌برداری از درمانگاه شبانه‌روزی و توانبخشی «نیکان‌شهر» همدان، ایثارگران را «ستون‌های تداوم انقلاب و نظام» دانست و خواستار تبیین جایگاه و نقش جامعه ایثارگری برای اقشار مختلف، به‌ویژه جوانان شد.

وی اظهار کرد: هیچ قشری بیش از جامعه ایثارگری برای این مسیر سرمایه‌گذاری نکرده و در این راه جوانان، مردان و حتی تازه‌دامادها فدا شدند و خانواده‌هایی بودند که هشت عضو خود را تقدیم کردند اما خم به ابرو نیاوردند.

استاندار همدان با اشاره به سختی‌های جانبازی افزود: جانبازان درد و رنج جراحت را نزدیک ۴۰ سال به دوش می‌کشند و نمی‌توان این واقعیت‌ها را به‌طور دقیق تحلیل و تفسیر کرد.

وی با بیان اینکه «شهید کسی است که جان خود را برای آرمان‌های بلند بشری تقدیم می‌کند»، تصریح کرد: شهادت پاداش قرار گرفتن در مسیر سعادت و تعالی جامعه و اجر مجاهدت و خدمت به جامعه بشری است.

استاندار همدان با تأکید بر اینکه سبک زندگی رزمندگان، آزادگان و جانبازان برای بسیاری قابل درک نیست، گفت: افرادی که سال‌ها با درد و رنج زندگی کرده‌اند، نه‌تنها خم به ابرو نیاورده‌اند بلکه طلب و مطالبه‌ای از نظام ندارند، زیرا از فهم و درک بالایی برخوردار هستند.

وی ادامه داد: آحاد جامعه نسبت به قشر ایثارگران مسئول هستند چراکه آنچه امروز در اختیار داریم، مبنا و اساسش با جانفشانی این افراد شکل گرفته است و بر همین اساس رهبر معظم انقلاب بر «جهاد تبیین» تأکید دارند تا فداکاری‌های رزمندگان و ایثارگران گفته شود و به‌ویژه جوانان از این واقعیت‌ها آگاه شوند.

ملانوری شمسی خاطرنشان کرد: مسئولان باید این مسائل را تشریح و تبیین کنند و با رسیدگی به جامعه ایثارگری، برای کاهش درد، رنج و آلام این افراد تلاش کنند.

سرپرست و عضو هیأت‌مدیره مؤسسه فرهنگی، ورزشی و توانبخشی ایثار کشور در ادامه گفت: مردم مدیون ایثارگران هستند و باید شایسته‌ترین و بهترین خدمات به آنان ارائه شود.

موسی برموده افزود: آب‌درمانی نیاز ضروری جانبازان به‌ویژه جانبازان نخاعی است و باید این خدمت در کلینیک نیکان‌شهر همدان نیز دایر شود و همچنین زمینه انجام آزمایش‌های دوره‌ای و سلامت‌سنجی (چکاپ) جانبازان و ایثارگران در این درمانگاه فراهم شود.

درمانگاه شبانه‌روزی و توانبخشی نیکان‌شهر همدان شامل بخش‌های اورژانس، داروخانه، دندانپزشکی، خدمات زیبایی پوست و مو، کلینیک تخصصی و بازتوانی قلب و عروق، و بخش‌های توانبخشی شامل فیزیوتراپی، آب‌درمانی تخصصی، کاردرمانی، گفتاردرمانی، بینایی‌سنجی و شنوایی‌سنجی و نیز بخش‌های مشاوره و روانشناسی است که امروز با حضور مسئولان به بهره‌برداری رسید.