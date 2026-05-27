۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۱۷

ترامپ درباره تنگه هرمز عمان را تهدید به حمله کرد

رئیس جمهوری آمریکا که از بسته بودن تنگه هرمز درمانده شده است، این بار سلطنت عمان را تهدید کرد که در صورتی که بخواهد مانع باز بودن این آبراهه باشد، هدف قرار خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سی ان ان عربی، «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا با بیان این که "تنگه هرمز برای همه باز خواهد بود"، مدعی شد: آمریکا حفاظت از آن را تأمین می‌کند.

وی در ادامه گفت: باز بودن تنگه هرمز، بخشی از مذاکرات جاری با ایران است.

ترامپ همچنین درباره نقش عمان در این موضوع نیز هشدار داد و گفت: عمان مانند هر کشور دیگری رفتار خواهد کرد، در غیر این صورت لازم است که آن را منفجر کنیم.

وی در پاسخ به سؤالی درباره احتمال این که وی با توافقی کوتاه‌مدت که به ایران و عمان اجازه مدیریت این گذرگاه حیاتی را بدهد، موافقت کند، نیز گفت: خیر، این تنگه برای همه باز خواهد بود.

رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شد: هیچ کس بر آب‌های بین‌المللی کنترل نخواهد داشت. ما امنیت آن را تأمین می‌کنیم، اما هیچ طرفی کنترل آن را در اختیار نخواهد گرفت.

    • IR ۰۰:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
      مردک دیوانه شده چرت وپرت میگوید دوروز دیگر با زنجیر آنرا تیمارستان میبرند .
    • فریدون IR ۰۲:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
      دیوانه ای در جهان به نام ترآمپ

