ترامپ درباره تنگه هرمز عمان را تهدید به حمله کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سی ان ان عربی، «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا با بیان این که "تنگه هرمز برای همه باز خواهد بود"، مدعی شد: آمریکا حفاظت از آن را تأمین میکند.
وی در ادامه گفت: باز بودن تنگه هرمز، بخشی از مذاکرات جاری با ایران است.
ترامپ همچنین درباره نقش عمان در این موضوع نیز هشدار داد و گفت: عمان مانند هر کشور دیگری رفتار خواهد کرد، در غیر این صورت لازم است که آن را منفجر کنیم.
وی در پاسخ به سؤالی درباره احتمال این که وی با توافقی کوتاهمدت که به ایران و عمان اجازه مدیریت این گذرگاه حیاتی را بدهد، موافقت کند، نیز گفت: خیر، این تنگه برای همه باز خواهد بود.
رئیسجمهور آمریکا مدعی شد: هیچ کس بر آبهای بینالمللی کنترل نخواهد داشت. ما امنیت آن را تأمین میکنیم، اما هیچ طرفی کنترل آن را در اختیار نخواهد گرفت.
