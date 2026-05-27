انهدام باند سارقان غیر بومی طلا و جواهرات در گرگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ امیر حسام، اظهار کرد: طی چند روز اخیر، یک تیم چندنفره با ورود به منازل مسکونی در برخی از مناطق شهر گرگان، اقدام به سرقت طلا و جواهرات می‌کردند.

وی افزود: با اشراف اطلاعاتی و کار فنی گسترده، ماموران پلیس آگاهی استان موفق شدند با تشکیل یک تیم عملیاتی ویژه، یکی از اعضای این باند را شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کنند.

حسام ادامه داد: متهم دستگیر شده که غیربومی است، در تحقیقات فنی و تخصصی تا این لحظه به هفت فقره سرقت طلا و جواهرات از منازل در مناطق بالانشین گرگان اعتراف کرده است.

رئیس پلیس آگاهی استان گلستان با اشاره به توقیف یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۷ از متهم، گفت: تلاش در خصوص دستگیری دیگر اعضای این باند ادامه دارد.