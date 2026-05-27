۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۱

اجرای موفق طرح نظارت بهداشتی عید قربان در کرمانشاه

کرمانشاه- رئیس دامپزشکی کرمانشاه گفت: طرح نظارت بهداشتی عید قربان با هدف تضمین سلامت دام‌های نذری، با همکاری شهرداری و مرکز بهداشت در این شهرستان اجرا شد.

تورج کرمیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت حفظ سلامت عمومی جامعه و اقدامات پیشگیرانه، از اجرای اقدامات گسترده بهداشتی و نظارتی ویژه به مناسبت عید سعید قربان در سطح این شهرستان خبر داد.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان کرمانشاه با تشریح اقدامات صورت‌گرفته در این ایام اعلام کرد: در روز عید قربان، بازدیدهای بهداشتی و میدانی مشترکی با حضور کارشناسان مجرب اداره دامپزشکی و ناظران مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه از تمامی مراکز عرضه دام و محل‌های تعیین‌شده برای ذبح شرعی انجام شد.

وی افزود: این بازدیدهای نظارتی با هدف اطمینان کامل از سلامت دام‌های نذری، پیشگیری از ذبح غیرمجاز دام در معابر عمومی و همچنین رعایت دقیق موازین بهداشتی و شرعی در روند ذبح صورت گرفت تا سلامت شهروندان با خطرات احتمالی مواجه نشود.

کرمیان در ادامه به نقش مؤثر فضاسازی شهری در آگاهی‌بخشی به مردم اشاره کرد و گفت: با همکاری مستمر شهرداری کرمانشاه، پیش از فرارسیدن عید، بنرهای اطلاع‌رسانی متعددی در سطح شهر نصب شده بود تا شهروندان بتوانند راهنمایی‌های لازم را در خصوص مکان‌های مجاز و بهداشتی عرضه دام و همچنین ساعت حضور اکیپ‌های سیار و ثابت دامپزشکی دریافت کنند.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان کرمانشاه در پایان ضمن تقدیر از همراهی مردم خاطرنشان کرد: خوشبختانه امسال با هماهنگی و هم‌افزایی دستگاه‌های مربوطه، روند نظارت بر ذبح دام‌های قربانی به صورت مستمر و بسیار مؤثر اجرا شد؛ با این حال، شهروندان عزیز می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی، مراتب را سریعاً از طریق تماس با سامانه ۱۵۱۲ به کارشناسان ما گزارش دهند تا پیگیری‌های لازم انجام شود.

