رامین سمیعیان در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای طرح ویژه نظارت بهداشتی و شرعی بر ذبح دامهای نذری همزمان با ایام محرم در استان کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: بهمنظور حفظ سلامت عمومی و پیشگیری از انتقال بیماریهای مشترک بین انسان و دام، ۳۵ گروه دامپزشکی در روزهای سوم و چهارم تیرماه در سطح استان فعالیت میکنند.
وی افزود: از مجموع این گروهها، ۱۵ اکیپ ثابت و ۲۰ اکیپ سیار هستند که با حضور در نقاط مختلف استان، بر روند ذبح دامهای نذری نظارت دارند تا تمامی مراحل کشتار بر اساس ضوابط بهداشتی و شرعی انجام شود.
مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه با اشاره به ترکیب نیروهای اجرایی این طرح، تصریح کرد: ۱۹ دامپزشک، ۳۵ کارشناس بهداشت و ۱۴ روحانی به عنوان ناظر شرعی در قالب این اکیپها فعالیت میکنند و به صورت مستمر بر فرآیند ذبح دامهای نذری نظارت خواهند داشت.
سمیعیان با تأکید بر اینکه مطمئنترین راه برای جلوگیری از انتقال بیماریها، انجام ذبح در کشتارگاههای مجاز است، گفت: شهروندان میتوانند دامهای نذری خود را به کشتارگاههای استان منتقل کنند تا عملیات ذبح زیر نظر دامپزشکان و ناظران شرعی و با رعایت کامل موازین بهداشتی انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: کشتارگاههای دام استان بهویژه در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی به صورت ویژه آماده ارائه خدمات هستند و ذبح دامهای نذری در این مراکز به صورت رایگان انجام خواهد شد.
مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه در پایان از شهروندان خواست در صورت نیاز به راهنمایی یا گزارش موارد بهداشتی، از طریق سامانه تلفنی ۱۵۱۲ و سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۰۰۰۱۵۱۲ با دامپزشکی استان در ارتباط باشند تا کارشناسان این ادارهکل پاسخگوی سؤالات و گزارشهای مردمی باشند.
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