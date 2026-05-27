به گزارش خبرگزاری مهر، در پی درگذشت حاج بیرامعلی حسین‌زاده، شاعر آئینی پیشکسوت و پیرغلام اهل‌بیت (ع) در آذربایجان شرقی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با صدور پیامی این ضایعه را تسلیت گفت.

نعمت‌اله پایان در این پیام، از مرحوم حسین‌زاده به عنوان خادم‌الاحسین، شاعر دلسوخته و پیشکسوت آستان اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع) یاد کرد و درگذشت وی را موجب تألم و تأثر عمیق دانست.

وی با اشاره به سال‌ها فعالیت این شاعر آئینی در عرصه ستایشگری اهل‌بیت (ع)، تأکید کرد: این سخن‌سرای متعهد و ولایی، عمر شریف خود را در مسیر ستایش منظوم ائمه اطهار (ع) سپری کرد و با طبع روان و قریحه سرشار خود، جلوه‌هایی ماندگار از عشق و ارادت مردم آذربایجان به ساحت مقدس آل‌الله را در ادبیات آیینی به یادگار گذاشت.

پایان همچنین فقدان این چهره ماندگار را ثلمه‌ای جبران‌ناپذیر برای جامعه فرهنگی، ادبی و هیأت‌های حسینی استان عنوان کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی در پایان، این ضایعه را به ادبا، شاعران، فعالان رسانه و فرهنگ آیینی استان و نیز خانواده آن مرحوم تسلیت گفت و از درگاه خداوند متعال برای وی علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت کرد.