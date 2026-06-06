شناسایی و تکریم پیرغلامان در دستور کار بنیاد دعبل خزاعی قرار دارد

سعید مقدسیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس سیاست‌های ابلاغی بنیاد دعبل خزاعی به دفاتر نمایندگی استان‌ها، فرآیند جمع‌آوری اطلاعات و شناسایی پیرغلامان و خادمان هیئات مذهبی در سراسر کشور در حال انجام است.

وی افزود: در این طرح تنها مداحان مورد توجه نیستند، بلکه تمامی افرادی که سال‌ها در هیئات مذهبی خدمت کرده‌اند از جمله رؤسای هیئات، میانداران، آشپزها، چای‌ریزان، کفشداران و دیگر خادمان مجالس اهل‌بیت(ع) شناسایی و معرفی می‌شوند.

مسئول امور استان‌های بنیاد دعبل خزاعی تصریح کرد: هدف از اجرای این طرح، قدردانی از کسانی است که عمر خود را در مسیر خدمت به دستگاه سیدالشهدا(ع) و ترویج فرهنگ اهل‌بیت(ع) صرف کرده‌اند.

مقدسیان ادامه داد: طی چهار سال گذشته، برنامه‌های متعددی برای تجلیل و تکریم پیرغلامان و خادمان هیئات برگزار شده و در این مدت از مداحان، رؤسای هیئات، شاعران آئینی، آشپزها، چای‌ریزان و دیگر خدمتگزاران هیئتی تجلیل به عمل آمده است.

وی همچنین از راه‌اندازی هیئت «حبیب بن مظاهر» در بنیاد دعبل خزاعی خبر داد و گفت: یکی از اهداف این هیئت، سرکشی و دیدار با پیرغلامان و خادمان سالخورده‌ای است که به دلیل بیماری یا کهولت سن امکان حضور در مجالس را ندارند.

مسئول امور استان‌های بنیاد دعبل خزاعی افزود: در قالب این برنامه، علاوه بر دیدار و دلجویی، مسائل معیشتی، درمانی و نیازهای این عزیزان نیز مورد پیگیری قرار می‌گیرد و در حد توان کمک‌های لازم به آنان ارائه می‌شود.

مقدسیان خاطرنشان کرد: بسیاری از این افراد دهه‌ها در مسیر خدمت به اهل‌بیت(ع) فعالیت کرده‌اند و امروز وظیفه ماست که ضمن تکریم جایگاه آنان، از ظرفیت‌های موجود برای حمایت و رسیدگی به مشکلاتشان استفاده کنیم.

وی در پایان تأکید کرد: بنیاد دعبل خزاعی با همکاری نمایندگان استانی خود در تلاش است بانک اطلاعاتی جامعی از پیرغلامان و خادمان هیئات مذهبی کشور تهیه کند تا زمینه حمایت و خدمت‌رسانی بهتر به این قشر ارزشمند فراهم شود.