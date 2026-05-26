پیام تسلیت عراقچی در پی جان‌ باختن جمعی از کارگران و معدنچیان در چین

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان با انتشار پیام تسلیتی در پی جانباختن و مصدومیت جمع کثیری از کارگران و معدنچیان در چین در یکی از شبکههای اجتماعی خود، نوشت: «حادثه ناگوار معدن در استان شانشی که به جانباختن و مصدومیت جمع کثیری از کارگران و معدنچیان انجامید، موجب تاثر فراوان گردید. اینجانب به نمایندگی از دولت و ملت جمهوری اسلامی ایران، مراتب تسلیت و همدردی عمیق خود را به دولت و ملت دوست جمهوری خلق چین، بهویژه خانوادههای قربانیان ابراز داشته، از خداوند متعال برای خانوادهی جانباختگان صبر و برای مجروحان بهبودی کامل آرزومندم.»
وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی به زبان چینی، جانباختن و مصدومیت جمع کثیری از کارگران و معدنچیان در چین را تسلیت گفت.
