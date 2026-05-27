بذرپاش: ملت ایران در سه نبرد متوالی پیروز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد بذرپاش شامگاه چهارشنبه در تجمع شبانه مردم رشت اظهار کرد: سلام بر سرزمینی که امام شهید فرمود در تمام رنگ، ایمان را برگزیدند. سلام بر هزار و هشتصد شهید دفاع مقدس و شهدای رمضان و جنگ ۱۲ روزه.
وی با اشاره به بیانات رئیسجمهور آمریکا مبنی بر «تغییر رژیم»، تصریح کرد: شما مردم هدف اصلی نبرد با ایران بودید اما حضور غیورانه شما در میدان، هدف جنگ را جور دیگری ترسیم کرد. شما رکن نبرد بودید، حضورتان حاشیهای نبود، بلکه خود نبرد بودید و صحنه را عوض کردید.
سه پیروزی بزرگ ملت ایران
بذرپاش با برشمردن سه پیروزی متوالی برای ملت ایران افزود: پیروزی اول، تغییر هدف جنگ توسط مردم بود. دشمن فکر میکرد با شهادت امام جمهور، کشور فرو میپاشد اما در جنگ ۱۲ روزه، ۱۴ ساعت طول کشید تا پاسخ دهیم و در این جنگ، ساعت اول پاسخ دادیم.
وی ادامه داد: پیروزی دوم، تابآوری مثالزدنی ملت ایران بود. در جنگها معمولاً مهاجرت یا پناهندگی سیاسی افزایش مییابد اما در اینجا مهاجرت معکوس شد، کسی به فروشگاهها هجوم نبرد و قحطی کالا رخ نداد. تابآوری ملت گیلان و رشت به دنیا نشان داده شد.
وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم با اشاره به پیروزی سوم خاطرنشان کرد: پیروزی در جنگ ترکیبی و میدان ادراکهاست. امام شهید ما، دو قطبی حق و باطل را چنان قشنگ معماری کرد که برای همه دنیا هویدا شد. امروز هیچکدام از همپیمانان آمریکا، آلمان و فرانسه هم نتوانستند در این نبرد همراه دشمن شوند.
ایرانی بودن، عزتی تمامنشدنی
بذرپاش با اشاره به اعتراف رسانههای غربی به پیروزی ایران تأکید کرد: نیویورک تایمز میگوید «به قدرت چهارم دنیا سلام»، اکونومیست میگوید پیروز میدان ایران بود و رسانههای آمریکایی اذعان دارند که ایران حتی در جنگ نظامی هم کم نیاورد. نظرسنجی در آمریکا نشان میدهد ۶۴ درصد مردم به جنگ علیه ایران رأی نمیدهند.
وی در پایان با اشاره به قدرت اقتصادی ایران تصریح کرد: یک سوم امنیت غذایی دنیا از تنگه هرمز سرازیر میشود. فقط در یک ماه گذشته، ۱۰ تریلیون دلار از بازارهای مالی دنیا فرو ریخت. امروز ایرانی بودن یک عزت به تمام معنا در دنیاست.
