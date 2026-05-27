بذرپاش: ایرانی بودن به افتخاری در دنیا تبدیل شده است

مهرداد بذرپاش در حاشیه بازدید از قرارگاه رسانه‌ای شهید نائینی در گفتگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به ویژه شهید نائینی اظهار کرد: از دست دادن شهید نائینی که هم رسانه‌ فهم بود و هم اتصال حداکثری به دستگاه‌های نظامی داشت، صدمه جبران‌ناپذیری بود، اما انشالله با تربیت شاگردانی که انجام داده، سریعاً جای ایشان پر خواهد شد.

برخورد قاطع با محتکران؛ اینجا جای مماشات نیست

وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم با اشاره به وضعیت بازار تصریح کرد: باید با محتکران و کسانی که بازار را به هم می‌ریزند، به شدیدترین وجه توسط دولت و دستگاه‌های نظارتی برخورد شود. اینجا جای مماشات نیست. خود مبارزه است برای اینکه کام مردم را صرف نکنند.

بذرپاش یکی از وظایف رسانه‌ها را مطالبه‌گری در این موضوع دانست و خاطرنشان کرد: مداخله دولت، مجلس و دستگاه‌های نظارتی در بازار باید حداکثری باشد. به بهانه عدم مداخله نباید از بازار کنار کشید که صاحب این به‌هم‌ریختگی باشیم.

روایت پیروزی ملت ایران در جنگ ۸۸ روزه

وی با تأکید بر لزوم روایت دقیق پیروزی‌های ملت ایران اظهار داشت: رسانه‌هایی که دغدغه ایران دارند، باید به روایت پیروزی ملت ایران در این نبرد ۸۸ روزه بپردازند. نبردی که در جای جای آن رنگ پیروزی دیده می‌شود.

بذرپاش با اشاره به اعتراف رسانه‌های غربی به پیروزی ایران گفت: نیویورک تایمز می‌گوید «به قدرت چهارم دنیا سلام کنید»، اکونومیست می‌گوید پیروز این میدان ایران بود، فایننشال تایمز می‌گوید جنگ علیه ایران جنگ کورانه‌ای بود. این اعتراف رسانه‌های خود کشور متخاصم است.

جزئیات نبرد نظامی؛ سرنگونی ۱۷۰ پهپاد و ۲۰ هواپیما

وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم با اشاره به ابعاد نبرد نظامی تصریح کرد: در نبرد نظامی، بیش از ۹۰ موج در ۳۹ روز آتش انجام دادیم. در حوزه پدافندی، بیش از ۱۷۰ پهپاد و نزدیک به ۲۰ هواپیمای با سرنشین را سرنگون کردیم. در مواجهه با یک کشور بزرگ صاحب تکنولوژی فضایی و هوایی در دنیا و در حوزه جنگ الکترونیک، عملیات نه تنها ناموفق نبود، بلکه موفق بود.

وی با بیان اینکه رئیس‌جمهور آمریکا در ۸۸ روز نبرد بیش از ۸۸ موضع متناقض گرفت، افزود: هر چه باشد اسمش پیروزی نیست. این پیروزی را باید چنان روایت کنیم که آیندگان ببالند.

بذرپاش با اشاره به تماس‌های هموطنان مقیم خارج از کشور اظهار داشت: این روزها تماس‌های مکرر دوستانم از خارج کشور باعث می‌شود سرمان را بالا بگیریم. ایرانی بودن تبدیل به یک افتخار در دنیا شده است.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت مدیریت بازار خاطرنشان کرد: بخشی از افزایش قیمت‌ها هیچ ربطی به موضوع جنگ ندارد. باید مراقبت کنیم با اهمال و کم‌کاری‌ها، این ذائقه را ترک نکنیم.