کارکرد خیابان در اتصال میدان و دیپلماسی

یادداشت مهمان_محمد مهدی ایمانی پور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی: زمانی که یک کشور در معرض جنگ قرار می‌گیرد، میدان نبرد تنها به خط مقدم محدود نمی‌شود. به عبارت بهتر، نبرد به پدیده‌ای چندلایه تبدیل می گردد که تمام ساختارهای سیاسی،اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را دربر می‌گیرد. در چنین شرایطی،نقش مردم به‌عنوان ستون اصلی پایداری و موفقیت، بیش از هر زمان دیگری برجسته می‌شود. این مشارکت مردمی نه‌تنها به پشتیبانی از میدان و جبهه‌های عملیاتی منجر می‌شود، بلکه در پیشبرد و توفیق دیپلماسی کشور و خنثی سازی جنگ روانی دشمن نقش به سزایی ایفا می کند. این قاعده کلان، در قبال جنگ تحمیلی سوم و پدیده هایی که متاثر از آن شکل گرفته نیز صادق است. در این خصوص سه نکته اساسی و قابل تامل وجود دارد :

نخست اینکه در جریان جنگ تحمیلی سوم، ملت ایران به پشتوانه ای مستحکم برای میدان نبرد سخت علیه دشمن صهیونیستی و آمریکا تبدیل شد. حضور مستمر مردم در خیابانها و حمایت همه جانبه آنها از نیروهای مسلح، اصلی ترین پیش فرض دشمن مبنی بر عدم تاب آوری مردم در صورت وقوع جنگ در ایران را ابطال نموده و به پاشنه آشیل آنها در این آوردگاه سرنوشت ساز تبدیل شد. روزنامه پاکستان آبزرور در این خصوص به نکته مهمی اشاره کرده است :

"تلاش آمریکا برای تغییر رژیم در ایران، در سطح ملی موجب همبستگی ایرانیان و در سطح بین المللی موجب همبستگی میان شیعیان و اهل سنت گردید. برخلاف انتظار، عزم و تاب آوری ایران دست نخورده باقیماند و آنچه امروز شکل گرفته، جنگی چندجبهه ای و راهبردی با فناوری بالا است که خروج سریع از آن به آرزوی واشنگتن و تل آویو تبدیل شده است."

نکته دوم اینکه پس از سکوت دو هفته ای میدان ( به تعبیر رهبر معظم انقلاب) ، مردم خیابانها را رها نکرده و این سنگر مستحکم را در راستای صیانت از دستاوردهای میدان و تبلور آنها در میدان دیپلماسی حفظ کردند.به عبارت بهتر، ملت ایران به نقطه اتصال و پشتوانه مشترک دو میدان جنگ سخت و نرم با دشمن تبدیل شدند.تلاش اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور منفور آمریکا و همراهانش در کاخ سفید در القای وجود اختلافات داخلی در ایران، ناظر بر ناامید سازی افکار عمومی ایران، کاهش نقش آفرینی مردم در دفاع همزمان از دیپلماسی و میدان و خلق تنشهای داخلی با هدف تحت تاثیر قرار دادن مصادیق پیروزی ترکیبی ایران اسلامی صورت گرفت. با این حال تاکید قاطعانه سران سه قوه و مقامات نظامی ، سیاسی و فرهنگی کشورمان بر وحدت "ایران قدرتمند" در برابر دشمن، جایی برای تکمیل نقشه جنگ روانی دشمن باقی نگذاشت.

نکته پایانی معطوف به اهمیت انسجام سه گانه "میدان"،"خیابان"و"دیپلماسی" در مواجهه با جنگ ترکیبی دشمن است.اگرچه توطئه اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی مبنی بر ایجاد اختلاف در جبهه داخلی ایران با شکستی سهمگین برای سردمداران جبهه باطل همراه بود، اما قطعا دشمن با استناد به روشها و روایت سازی های دیگر، این توطئه را تکرار خواهد کرد. تلاش برای ایجاد شکاف و گسست بین «دولت و ملت» یا میان «ملت با ملت» یا بین «اجزا حاکمیت» نقشه شومی است که هیچگاه از دستور کار دشمنان ملت خارج نشده و نخواهد شد. فراتر از جنبه سلبی اتحاد مردم که مانع از تحقق توطئه های دشمن گردید، باید نسبت به جنبه ایجابی این اتحاد و تثبیت آن در ایران اسلامی که موجب شکل گیری «ایران قوی» می گردد، عنایت داشت. باید متوجه بود که حفظ انسجام برای دوران «سکوت جنگ» یا «پساجنگ» به اندازه ی دوران جنگ ، حائز اهمیت است. بنابراین پیوستگی میدان، مردم و دیپلماسی را نباید صرفا در بطن جنگ رمضان تعبیر کرد. حفظ ، تثبیت و تقویت وحدت ،قطعا در آینده نیز قادر خواهد بود همه نقشه های دشمن را در عرصه جنگ ترکیبی با ایران خنثی سازد. انشاالله.