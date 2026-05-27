۷ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۳۱

امامی: ملت ایران در مسیر استقامت و ولایت‌ مداری تسلیم‌ ناپذیر است

آستانه اشرفیه-  فعال رسانه‌ ای با اشاره به میراث ماندگار استقامت و ایستادگی مردم ایران گفت: ملت ایران در مسیر استقامت و ولایت‌ مداری، تسلیم‌ناپذیر است.

به گزارش خبرنگار مهر، سحر امامی شامگاه چهارشنبه در اجتماع مردم آستانه اشرفیه با بیان اینکه مقاومت مردم ایران به نسل آینده باید منتقل شود، اظهار کرد: ما فرزندان این آب و خاک هستیم که میراث مقاومت را به نسل‌های آینده منتقل می‌کنیم و با صلابت، عهد می‌بندیم که تا پای جان در جبهه حق علیه باطل در رکاب ولایت‌فقیه و رهبر فرزانه انقلاب می مانیم.

فعال رسانه ای ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی، افزود: ما از دیرباز نوای «یا زهرا (س)» را از متنِ عفت و حیای مادران و همسران این سرزمین جاری دیده‌ایم و در دوران دفاع مقدس نیز همین صلابت، ضامن پیروزی‌های ما بود.

وی تصریح کرد: امروز نیز با همین روحیه، «ایران قوی» را ساخته‌ایم و در میادین حضور و مقاومت، عزت، قدرت و نجابت نیروهای مسلح مقتدر خود را به رخ جهانیان می‌کشیم.

امامی با بیان اینکه نام ایران با غیرت و شیرزنیِ مردان و زنانش گره خورده است، گفت: ما سوگواریم، اما سوگواری ما «حماسی» است؛ چرا که مشت‌های گره‌کرده ملت ایران، فریاد «مرگ بر آمریکا» سر می‌دهد و در برابر جنایات رژیم کودک‌کش در غزه، فلسطین و هر جای عالم سکوت نمی‌کند.

وی ادامه‌داد: ما داغدارِ کودکان و مادرانی هستیم که در اوج مظلومیت به شهادت رسیدند و به یاد آن‌ها تا صبحِ پیروزی در میدان خواهیم بود.

حماسه حضور پاسخ توطئه‌های دشمنان است

فعال رسانه ای با اشاره به اقتدار نظامی کشور،اظهار کرد: مردان غیرتمند نیروهای مسلح ما جانانه می‌جنگند و اجازه نمی‌دهند ذره‌ای از این خاک به دست دشمن بیفتد.

وی با بیان اینکه دشمن در مهرماه ۱۴۰۱ تلاش کرد با توطئه‌های شوم خود، ایران اسلامی را به انحراف بکشاند،افزود: مردم ایرانی با صلابت و غیرت بار دیگر نقشه‌های آنان را نقش بر آب کرد.

امامی با اشاره به اینکه ایران سرزمینی است که غیرت، ناموسِ همیشگیِ آن باقی خواهد ماندگفت: ایران با صلابت یک ملت و با تکیه بر ایمان، تا آخرین قطره خون در برابر توطئه‌ها خواهد ایستاد.

وی افزود: ما فراموش نمی‌کنیم جنایتکاری رژیم کودک کش در غزه، فلسطینو شهادت رهبر شهید انقلاب ، فرمانده هان ارشد و مردم مظلوم را در ایران ، و برای انتقام همه مردم مظلوم جهان تا صبح پیرو ی در خیابان هستیم.

