۷ خرداد ۱۴۰۵، ۶:۴۸

سپاه: تجاوز بدون پاسخ نخواهد ماند

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه ای تاکید کرد که دشمن بداند، تجاوز بدون پاسخ نخواهد ماند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، به دنبال پاسخ ایران به تعرض ارتش متجاوز آمریکا به نقطه ای در حاشیه فرودگاه بندرعباس، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیانیه ای صادر کرد.

متن بیانیه به شرح ذیل است:

بسم الله القاسم الجبارین

فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم

به دنبال تعرض سحرگاه امروز پنجشنبه ارتش متجاوز آمریکا به نقطه‌ای در حاشیه فرودگاه بندر عباس با پرتابه‌های هوایی، پایگاه هوایی آمریکایی مبدا تجاوز در ساعت ۴/۵۰ دقیقه هدف قرار گرفت.

این پاسخ یک اخطار جدی است تا دشمن بداند، تجاوز بدون پاسخ نخواهد ماند و در صورت تکرار، پاسخ ما قاطع تر خواهد بود و مسئولیت عواقب آن با متجاوز است.

و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم.

    • IR ۰۷:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
      باید درجا می‌زدید!...
    • سیروس IR ۰۷:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
      همینطوره ایران نباید فرصت به او بدهد به خدا قسم که آمریکا اسم خود را بزرگ کرده در مقابل یک ایرانی ارزن هم قدرت ندارد این برای همه ثابت شده
    • IR ۰۷:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
      آفرین بزن که خوب می زنی
    • ایرانی IR ۰۸:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
      همه حمله ها وشبیخون امریکاموقع مذاکره واتس بس صورت میگیرن.دقیفا وقتی که خیال طرف مقابل راحت میشه.اینابانامردی وبی رحمی تمام حمله میکنند.این حمله هاشون.هم به قول یک کارشناس برای اینه که حاکمیت ایران بر تنگه هرمز تثبیت نشه.به نظرمن این حمله هاراانجام میدن تاسبک سنگین کنند.پدافنداروشناسایی کنند.رخنه کنند.برای حمله های بزرگتر.این نظرمنه..ولی نیروهای مسلح ما همیشه هوشیاروبیدارندومردم هم در صحنه آمادندوهستند.امریکا چه میخوادبکنه.ما ایران هستیم.باسابقه ای تاریخی.هرچندکشورهای عربی خیانت کردن.
    • IR ۰۸:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
      چرا امریکا به این قسمت حمله کرده

