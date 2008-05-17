ایجاد شبکه فناوری نانو بین کشورهای عضو اکو

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست نمایندگان ایران طرح خود را مبنی بر ایجاد شبکه فناوری نانوی کشورهای عضو اکو ارائه می دهند و کارشناسان کشورها به بررسی آن خواهند پرداخت. این طرح برای تصویب نهایی به اجلاس وزرای صنایع کشورهای اکو ارسال خواهد شد.
ایران همچنین طرحهای خود در مورد ایجاد شبکه فناوری نانو در بین کشورهای اسلامی، ایجاد مرکز بینالمللی نانومترولوژی و همچنین مرکز بین المللی فناوری نانو با همکاری یونیدو را در این نشست ارائه خواهد کرد.
اکو یا سازمان همکاری اقتصادی یک سازمان اقتصادی منطقهای شامل ده کشور ایران، پاکستان، ترکیه، افغانستان، آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان، قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان است.
این سازمان برای بهبود شرایط توسعه اقتصادی پایدار کشورهای عضو حذف تدریجی موانع تجاری در این منطقه و توسعه منابع انسانی در این 10 کشور فعالیت می کند.
این برنامه با حضور ناظرانی از سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) و کمیته همکاریهای عملی فناوری سازمان کنفرانس اسلامی (کامستک) برگزار میشود.
این نشست ها با سخنرانی مهندس "سجادی" دبیر ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و "خورشید انور" دبیر کل اکو افتتاح خواهد شد. ضمن آنکه نمایندگان یونیدو و کامستک نیز به ارائه سخنرانی خواهند پرداخت.
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