تبعات حمله به انستیتو پاستور ایران؛ تهدید بهداشت عمومی

به گزارش خبرگزاری مهر، انستیتو پاستور ایران، به عنوان قدیمی ترین موسسه علمی و تحقیقاتی کشور، در جنگ تحمیلی سوم، مورد اصابت بمبهای دشمن آمریکایی صهیونی قرار گرفت و تخریب شد.
آنچه مسلم است، بمباران مراکز غیرنظامی و موسسات علمی و تحقیقاتی؛ با هدف و قصد قبلی برای تضعیف اهداف توسعه ای کشور صورت گرفته است.
تخریب هدفمند زیرساختها
ترور محققان و حمله به مؤسسات آموزشی و دانشگاهی در منطقه مدیترانه شرقی، به عنوان حملهای ساختاری به سیستمهای بهداشتی و آموزشی در حال انجام است که منجر به تلفات انسانی و ویرانیهای گسترده شده است.
فلج شدن زیرساختهای سلامت منطقهای
آسیب به مراکز حیاتی مانند «انستیتو پاستور ایران»، فراتر از خسارات فیزیکی، ظرفیتهای منطقهای در تولید واکسن، پایش بیماریها و دانش علمی انباشتهشدهای را که بازسازی آنها غیرممکن است، از بین میبرد.
ضرورت اقدام جامعه جهانی
اگر جامعه جهانی جلوی این چرخه تخریب را نگیرد، اعتبار اخلاقیاش برای حمایت در آینده تضعیف میشود. حقوق آموزش، علم و سلامت از حقوق غیرقابل مذاکرهاند و حفاظت از آنها مسئولیت همگانی است.
