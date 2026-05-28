تاکید نماینده بوشهر بر استمرار جهاد تبیین و روایت درست در جنگ شناختی

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر پورکبگانی با اشاره به اینکه پشت این جنگ تحمیلی آمریکا صهیونی، طرح‌های کلان و نگاه «تک‌قطبی» و «دهکده جهانی» قرار دارد، اظهار کرد: نظام سلطه به دنبال تحمیل نظم مدنظر خود بر جهان است و در این مسیر، جمهوری اسلامی را به عنوان مانع جدی می‌بیند.

وی با قدردانی از فعالیت خبرنگاران گفت: در گذشته این تصور وجود داشت که جبهه مقابل در حوزه رسانه برتری دارد، اما امروز قلم و روایت رسانه‌های داخلی نشان داد قدرت رسانه غرب در برابر جریان رسانه‌ای ایران کم آورده است.

پورکبگانی افزود: یکی از نشانه‌های این موضوع، واکنش‌ها و موضع‌گیری‌هایی است که در سطح رسمی علیه توجه به رسانه‌های ایرانی مطرح می‌شود.

نماینده بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس در ادامه با اشاره به تحولات منطقه‌ای و بازتاب‌های بین‌المللی، تأکید کرد: آنچه پس از تحولات اخیر دیده شد، تغییر فضای افکار عمومی و افزایش صراحت برخی کشورها در موضع‌گیری‌هاست.

وی همچنین به موضوع پیام رهبری اشاره کرد و گفت: پیام صادر شده، دارای ۴ ویژگی بوده است و قابل تفسیر به رأی نیست، مسیر اقدامات آینده را روشن کرده است و بر جبهه‌های جدید در آینده نزدیک تأکید شده است.

پورکبگانی ضمن قدردانی از تلاش‌های اصحاب رسانه، بر استمرار «جهاد تبیین» و نقش تعیین‌کننده روایت درست در میدان جنگ شناختی تأکید کرد.