۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۵۴

تامین اتوبوس برای بازگشت زوار عرفه در مرز مهران

ایلام - مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ایلام از تامین اتوبوس برای بازگشت زوار عرفه در مرز مهران خبر داد.

حیدر دشتی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پایان مراسم دعای پرفیض عرفه در کربلای معلی و آغاز بازگشت زائران به کشور، اظهار کرد: مطابق آمارهای ثبت شده، از ابتدای خردادماه تا ظهر امروز (پنجم خرداد)، بالغ بر ۱۲۰ هزار تردد در مرز مهران به ثبت رسیده است که نشان‌دهنده حجم بالای حضور محبان اهل‌بیت (ع) در این مراسم معنوی است.

وی با بیان اینکه در ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۲۰ هزار و ۶۳۵ نفر از طریق این مرز تردد کرده‌اند، افزود: با توجه به روند افزایشی بازگشت زائران در ساعات پیش رو، تمامی تمهیدات لازم در پایانه مرزی شهید سلیمانی اندیشیده شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ایلام در خصوص وضعیت حمل‌ونقل برون‌شهری عنوان کرد: جهت جلوگیری از معطلی زائران، روزانه ۲۰۰ دستگاه اتوبوس از ناوگان حمل‌ونقل عمومی در پایانه مرزی مهران مستقر شده‌اند. در حال حاضر ظرفیت کافی برای انتقال زوار به مقاصد مختلف کشور فراهم است و مشکلی در تأمین ناوگان وجود ندارد.

دشتی‌پور همچنین به وضعیت پارکینگ‌های مرزی اشاره کرد و گفت: هم‌اکنون حدود ۶ هزار دستگاه خودروی شخصی در توقفگاه‌های پایانه مرزی مهران پارک شده است. با هماهنگی‌های صورت‌گرفته، تمهیدات ویژه‌ای برای روان‌سازی ترافیک و سهولت خروج خودروها از مبادی استان در نظر گرفته شده است.

وی در پایان با تأکید بر لزوم مدیریت زمان سفر از سوی زائران، خاطرنشان کرد: از زوار گرامی تقاضا می‌شود در مسیر بازگشت از عجله و شتاب پرهیز کرده و با برنامه‌ریزی مناسب و بهره‌گیری از خدمات حمل‌ونقل مستقر در مرز، سفر خود را به سلامت به پایان برسانند.

