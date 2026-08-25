ایلان ماسک زمان بازنشستگی فالکون ۹ را اعلام کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اسپیس، ایلان ماسک در پاسخ به اظهارنظری درباره برنامه اسپیسایکس برای بازنشسته کردن خانواده فالکون گفت: زمانی که استارشیپ بتواند چند بار در هفته با قابلیت اطمینان بالا پرواز کند، منطقی خواهد بود که منابع مهندسی و تولیدی محدود شرکت از فالکون به سمت استارشیپ منتقل شوند. هدف نهایی، افزایش نرخ پرتاب استارشیپ به چند پرتاب در روز است.
فالکون ۹ که نخستین پرواز خود را در سال ۲۰۱۰ انجام داد، تاکنون نزدیک به ۷۰۰ پرتاب داشته و به نخستین موشک مداری جهان تبدیل شده است که مرحله اول آن میتواند پس از بازگشت به زمین دوباره مورد استفاده قرار گیرد. این موشک همچنان ستون اصلی پرتابهای اسپیسایکس محسوب میشود.
با این حال، اسپیسایکس در حال حرکت به سمت استارشیپ بهعنوان سامانه پرتاب نسل بعدی خود است. این شرکت قصد دارد استارشیپ را به سامانهای کاملاً قابل استفاده مجدد تبدیل کند که بتواند با دفعات پرتاب بسیار بیشتر، مأموریتهای فضایی و همچنین توسعه شبکه ماهوارهای استارلینک را پشتیبانی کند.
این تغییر البته به معنای توقف فوری فالکون ۹ نیست. اسپیسایکس حتی در ۲۵ اوت ۲۰۲۶ چند مأموریت فالکون ۹ را در برنامه پرتاب خود دارد و تنها در سال ۲۰۲۶ تاکنون دهها پرتاب فالکون انجام داده است.
ماسک پیشتر نیز گفته بود هدف اسپیسایکس در بلندمدت افزایش چشمگیر تعداد پرتابهاست؛ بهگونهای که استارشیپ بتواند در نهایت چندین بار در روز پرتاب شود و تعداد پرتابهای سالانه شرکت به حدود هزار مورد برسد. در این چشمانداز، فالکون ۹ و فالکون هوی بهتدریج جای خود را به استارشیپ خواهند داد.
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