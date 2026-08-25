به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ بازوند، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور با بیان اینکه امسال در هفته دولت بخشی از برنامه توسعه زیرساختهای حملونقل کشور در قالب پروژههایی که به مرحله بهرهبرداری رسیده یا وارد مراحل مهم اجرایی شدهاند، ارائه خواهد شد، گفت: در بخش جادهای، ۶۳۱ کیلومتر راه و بزرگراه و ۷۰ کیلومتر آزادراه آماده بهرهبرداری است.
وی افزود: ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی خود، ظرفیت کمنظیری برای ایفای نقش در ترانزیت منطقهای و بینالمللی دارد و تکمیل زیرساختهای ریلی و جادهای میتواند این ظرفیت را به فرصتی واقعی برای اقتصاد کشور تبدیل کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: پروژههای آماده بهرهبرداری عمدتاً مسیرهایی هستند که هر کدام بخشی از یک نیاز واقعی شبکه حملونقل کشور را پاسخ میدهند و از رفع گلوگاههای ترافیکی و افزایش ظرفیت محورهای اصلی تا تکمیل مسیرهای ارتباطی و بهبود دسترسی مناطق مختلف کشور را دربرمیگیرند.
ارزش روز پروژههای جادهای آماده بهرهبرداری ۷۱ است
وی با اشاره به گستره جغرافیایی پروژههای قابل بهرهبرداری در بخش راه و بزرگراه گفت: در حوزه راه و بزرگراه، ۶۳۱ کیلومتر پروژه در ۲۰ استان کشور با اعتباری بالغ بر ۴۵ همت و ارزش روز بیش از ۷۱ همت آماده بهرهبرداری است؛ این پراکندگی نشان میدهد توسعه شبکه جادهای کشور محدود به یک منطقه یا چند محور خاص نیست و تکمیل شبکه ارتباطی در نقاط مختلف کشور دنبال میشود.
بازوند تصریح کرد: این پروژهها استانهای سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، چهارمحال و بختیاری، فارس، کرمان، هرمزگان، ایلام، خراسان رضوی، خوزستان، لرستان، اصفهان، اردبیل، خراسان شمالی، کرمانشاه، مازندران، مرکزی و آذربایجان شرقی و سایر استانهای مندرج در برنامه هفته دولت را دربرمیگیرد.
وی ادامه داد: این پروژهها استانهای سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، چهارمحال و بختیاری، فارس، کرمان، هرمزگان، ایلام، خراسان رضوی، خوزستان، لرستان، اصفهان، اردبیل، خراسان شمالی، کرمانشاه، مازندران، مرکزی و آذربایجان شرقی و سایر استانهای مندرج در برنامه هفته دولت را دربرمیگیرد.
۵ پروژه آزادراهی در هفته دولت افتتاح میشود
مدیرعامل شرکت ساخت با تأکید بر اینکه اهمیت پروژههای حملونقلی صرفاً بر اساس طول مسیر یا میزان اعتبار آنها سنجیده نمیشود، تصریح کرد: ملاک اصلی در اجرای پروژهها، میزان اثرگذاری آنها بر شبکه حملونقل است؛ چرا که گاهی بهرهبرداری از چند کیلومتر مسیر میتواند یک گلوگاه مهم ترافیکی را برطرف کند، دسترسی یک منطقه را ارتقا دهد یا بخشی از یک کریدور حملونقلی را تکمیل کند.
بازوند افزود: از این رو، اثربخشی پروژه در شبکه، در کنار مشخصات فنی و حجم سرمایهگذاری، یکی از معیارهای اصلی در اولویتبندی و تکمیل طرحهاست.
وی درباره پروژههای آزادراهی قابل بهرهبرداری نیز گفت: در هفته دولت، ۷۰ کیلومتر مسیر آزادراهی در قالب پنج پروژه با اعتبار هزینهشده ۱۱ همت آماده بهرهبرداری است که ارزش روز این پروژهها بالغ بر ۲۷.۵ همت برآورد میشود.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: ۱۰ کیلومتر از کنارگذر شمالی اراک با اعتبار هزینهشده ۱.۵ همت و ارزش روز پنج همت، کنارگذر کرمانشاه به طول ۳۵ کیلومتر و ارزش روز ۱۰ همت، آزادراه تبریز - مرند به طول ۱۰ کیلومتر و ارزش روز پنج همت و آزادراههای مراغه - هشترود به طول ۶ کیلومتر و حرم تا حرم به طول ۹ کیلومتر، در این هفته به بهرهبرداری میرسند.
بازوند در پایان خاطرنشان کرد: توسعه زیرساختهای حملونقل، سرمایهگذاری برای آینده اقتصاد کشور است و هر کیلومتر مسیر جدید میتواند ضمن کاهش زمان سفر، ایمنی را افزایش دهد، دسترسی به مراکز تجاری را بهبود ببخشد و هزینه جابهجایی کالا را کاهش دهد؛ به همین دلیل، تکمیل پروژههای اولویتدار در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد.
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