  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۵۵

سرلشکر رضایی: آمریکا در آینده منطقه جایگاهی نخواهد داشت

سرلشکر رضایی: آمریکا در آینده منطقه جایگاهی نخواهد داشت

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: کشورهای منطقه خود درباره آینده خویش تصمیم گیری خواهند کرد و آمریکا در آینده منطقه جایگاهی نخواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رضایی در دیدار فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی عراق اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران خواهان عراقی مستقل و قوی است.

وی افزود: کشورهای منطقه خود درباره آینده خویش تصمیم گیری خواهند کرد و آمریکا در آینده منطقه جایگاهی نخواهد داشت.

دبیر شورای عالی امنیت ملی بیان کرد: وضع گروهک‌های ضد ایرانی مستقر در مرزهای دو کشور باید تعیین تکلیف شود.

فائق زیدان، فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی عراق نیز افزود: از حمایت های جمهوری اسلامی ایران قدردانی می‌کنیم. سلام مقامات عراقی را به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی ابلاغ و یاد و خاطر شهیدان حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس را گرامی می‌داریم.

وی گفت: بر همکاری‌های منطقه ای و بر لزوم تأمین امنیت در مرزهای مشترک دو کشور تأکید می‌کنیم.

کد مطلب 6927347
نفیسه عبدالهی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۰:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۴
      0 0
      پاسخ
      بازی مذاکره فرصت به متجاوز جهت حمله مجدد است..زمان در بلند مدت به ضرر امنیت است..ایران بسرعت باید ضربات نظامی به مناطق حساس شیوخ خلیج فارس بزند ...تا جنگ به اما و اگر ترامپ کشیده نشود

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها