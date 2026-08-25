شهرستان ریگان در مسیر توسعه؛ افتتاح ۶۰ پروژه در هفته دولت

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس مراد آبیار، با اشاره به نقش مهم رسانه در آگاهی‌بخشی و روایت دستاوردهای دولت اظهار کرد: رسانه یکی از ابزارهای مهم قدرت و مؤثر در مقابله با عملیات روانی است و روایت صحیح اقدامات و دستاوردها می‌تواند موجب افزایش امید و تاب‌آوری اجتماعی شود.

وی افزود: امسال مجموعه‌ای از پروژه‌های عمرانی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در شهرستان ریگان به بهره‌برداری می‌رسد که در مجموع ۶۰ پروژه با اعتباری ۱۱ هزار میلیارد ریال را شامل می‌شود.

فرماندار ریگان ادامه داد: در حوزه آموزش و پرورش، سه باب مدرسه در شهرستان به بهره‌برداری می‌رسد و در بخش کشاورزی نیز طرح‌های لوله‌گذاری و آبرسانی به اراضی و روستاها در دستور کار قرار دارد.

آبیار، با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های روستایی بیان کرد: اجرای طرح‌های آسفالت روستایی و سایر پروژه‌های زیرساختی با توجه به شرایط اقلیمی شهرستان و وجود طوفان و گرد و خاک از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی همچنین از بهره‌برداری پروژه‌های مختلف در حوزه شهرداری و احداث پارک و بوستان خبر داد و گفت: در حوزه مخابرات نیز سایت‌های ارتباطی و اینترنتی برای تقویت پوشش و دسترسی مردم به شبکه ارتباطی به بهره‌برداری رسیده است.

فرماندار ریگان از کلنگ‌زنی جایگاه CNG در شهرستان به همت شهرداری خبر داد و افزود: عملیات اجرایی برخی پروژه‌های دیگر از جمله طرح بادامک نیز آغاز خواهد شد.

آبیار، در ادامه با اشاره به اهمیت اشتغال و تحقق شعار سال گفت: جذب سرمایه‌گذاران و حمایت از طرح‌های سرمایه‌گذاری در شهرستان با جدیت دنبال می‌شود و کارگروه سرمایه‌گذاری نیز در این زمینه فعالیت دارد.

وی افزود: در حوزه دانشگاهی نیز طرح‌هایی با اعتبارات قابل توجه در حال پیگیری است و با فعالیت کارگروه سرمایه‌گذاری، روند صدور مجوزها با سرعت بیشتری انجام می‌شود؛ تاکنون ۴۲۵ مجوز در این کارگروه‌ها صادر شده است.

فرماندار ریگان، مهارت‌آموزی نیروی انسانی را یکی از اولویت‌های شهرستان عنوان کرد و گفت: حدود ۴۰۰ نفر در دوره‌های فنی و حرفه‌ای و مهارتی شرکت کرده‌اند تا زمینه برای ورود آنان به بازار کار و ایجاد اشتغال پایدار فراهم شود.

آبیار، همچنین با اشاره به حوزه بهداشت و درمان و وضعیت بیمارستان ریگان اظهار کرد: تقویت خدمات درمانی و حضور پزشکان در شهرستان در حال پیگیری است تا شهروندان برای دریافت خدمات درمانی مورد نیاز، کمتر مجبور به جابه‌جایی و مراجعه به شهرستان‌های دیگر باشند.

وی در پایان بر ضرورت همراهی دستگاه‌های اجرایی، سرمایه‌گذاران، مردم و رسانه‌ها برای توسعه و پیشرفت شهرستان ریگان تأکید کرد.