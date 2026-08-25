به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مقیمزاده ظهر سه شنبه در حاشیه مراسم بهرهبرداری از طرحهای برق منطقهای مازندران اظهار کرد: همزمان با هفته دولت، ۳۰ طرح در حوزه شرکت برق منطقهای مازندران و گلستان به بهرهبرداری رسیده یا در برنامه افتتاح قرار گرفته است که ۱۵ طرح از این مجموعه مربوط به استان مازندران است.
وی افزود: برای اجرای این ۱۵ طرح در مازندران بیش از ۶.۷ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته و پروژهها با هدف ارتقای ظرفیت و پایداری شبکه برق استان اجرا شدهاند.
معاون انتقال و تجارت خارجی توانیر با اشاره به ضرورت استمرار روند توسعه شبکه برق گفت: شرایط مصرف و نیازهای استان ایجاب میکند اجرای پروژههای زیرساختی در حوزه برق در سالهای آینده نیز با جدیت دنبال شود.
مقیمزاده ادامه داد: برای سال آینده نیز برنامهریزیهای لازم در حال انجام است و شرکت توانیر با همکاری شرکت برق منطقهای مازندران و شرکتهای توزیع نیروی برق استان، طرحهای مورد نیاز را برای تقویت شبکه و کاهش ناترازی دنبال خواهد کرد.
وی با تشریح آثار پروژههای افتتاحشده بیان کرد: این طرحها در بخشهای مختلف شبکه انتقال و فوقتوزیع، بهینهسازی پستهای برق و افزایش ظرفیت ترانسفورماتورها اجرا شده است.
معاون توانیر خاطرنشان کرد: اجرای این پروژهها بخشی از محدودیتهای موجود در شبکه را برطرف کرده و ظرفیت لازم برای تأمین برق مشترکان مختلف از جمله بخشهای صنعتی، کشاورزی و خانگی را افزایش میدهد.
مقیمزاده با اشاره به روند افزایشی مصرف برق در سالهای اخیر گفت: توسعه زیرساختها و افزایش ظرفیت شبکه از الزامات تأمین برق مطمئن و پایدار است و پروژههای اجراشده در مازندران میتواند در کاهش محدودیتهای شبکه و مدیریت بهتر بار مؤثر باشد.
وی تأکید کرد: تداوم سرمایهگذاری و اجرای طرحهای توسعهای در کنار مدیریت مصرف، از الزامات عبور از شرایط ناترازی انرژی است و این موضوع در برنامههای شرکت توانیر با جدیت دنبال میشود.
معاون انتقال و تجارت خارجی توانیر افزود: هماهنگی میان شرکت توانیر، برق منطقهای و شرکتهای توزیع استان برای شناسایی نیازهای شبکه و اولویتبندی پروژهها ادامه خواهد داشت تا زیرساختهای برق متناسب با رشد مصرف و نیازهای توسعهای مازندران تقویت شود.
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