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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۵۶

افتتاح ۱۵ طرح برق مازندران؛ زیرساخت‌های صنعت توسعه می‌یابد

افتتاح ۱۵ طرح برق مازندران؛ زیرساخت‌های صنعت توسعه می‌یابد

ساری- معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر از بهره‌برداری ۱۵ طرح برق منطقه‌ای در مازندران همزمان با هفته دولت خبر داد و گفت: این طرح‌ها با سرمایه‌گذاری بیش از ۶.۷ میلیارد تومان اجرا شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مقیم‌زاده ظهر سه شنبه در حاشیه مراسم بهره‌برداری از طرح‌های برق منطقه‌ای مازندران اظهار کرد: همزمان با هفته دولت، ۳۰ طرح در حوزه شرکت برق منطقه‌ای مازندران و گلستان به بهره‌برداری رسیده یا در برنامه افتتاح قرار گرفته است که ۱۵ طرح از این مجموعه مربوط به استان مازندران است.

وی افزود: برای اجرای این ۱۵ طرح در مازندران بیش از ۶.۷ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته و پروژه‌ها با هدف ارتقای ظرفیت و پایداری شبکه برق استان اجرا شده‌اند.

معاون انتقال و تجارت خارجی توانیر با اشاره به ضرورت استمرار روند توسعه شبکه برق گفت: شرایط مصرف و نیازهای استان ایجاب می‌کند اجرای پروژه‌های زیرساختی در حوزه برق در سال‌های آینده نیز با جدیت دنبال شود.

مقیم‌زاده ادامه داد: برای سال آینده نیز برنامه‌ریزی‌های لازم در حال انجام است و شرکت توانیر با همکاری شرکت برق منطقه‌ای مازندران و شرکت‌های توزیع نیروی برق استان، طرح‌های مورد نیاز را برای تقویت شبکه و کاهش ناترازی دنبال خواهد کرد.

وی با تشریح آثار پروژه‌های افتتاح‌شده بیان کرد: این طرح‌ها در بخش‌های مختلف شبکه انتقال و فوق‌توزیع، بهینه‌سازی پست‌های برق و افزایش ظرفیت ترانسفورماتورها اجرا شده است.

معاون توانیر خاطرنشان کرد: اجرای این پروژه‌ها بخشی از محدودیت‌های موجود در شبکه را برطرف کرده و ظرفیت لازم برای تأمین برق مشترکان مختلف از جمله بخش‌های صنعتی، کشاورزی و خانگی را افزایش می‌دهد.

مقیم‌زاده با اشاره به روند افزایشی مصرف برق در سال‌های اخیر گفت: توسعه زیرساخت‌ها و افزایش ظرفیت شبکه از الزامات تأمین برق مطمئن و پایدار است و پروژه‌های اجراشده در مازندران می‌تواند در کاهش محدودیت‌های شبکه و مدیریت بهتر بار مؤثر باشد.

وی تأکید کرد: تداوم سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های توسعه‌ای در کنار مدیریت مصرف، از الزامات عبور از شرایط ناترازی انرژی است و این موضوع در برنامه‌های شرکت توانیر با جدیت دنبال می‌شود.

معاون انتقال و تجارت خارجی توانیر افزود: هماهنگی میان شرکت توانیر، برق منطقه‌ای و شرکت‌های توزیع استان برای شناسایی نیازهای شبکه و اولویت‌بندی پروژه‌ها ادامه خواهد داشت تا زیرساخت‌های برق متناسب با رشد مصرف و نیازهای توسعه‌ای مازندران تقویت شود.

کد مطلب 6927349

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