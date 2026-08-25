برخوردهای اجتماعی نباید به فاصله گرفتن مردم از نظام منجر شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مظفری ظهر سه شنبه در دیدار با سردار نگهبان، فرمانده نیروی انتظامی خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت تقویت روحیه نیروهای انتظامی و حمایت از این نیرو در انجام مأموریتهای گسترده خود گفت: حوزه انتظامی با همه شئون زندگی مردم ارتباط دارد و از صفر تا صد زندگی مردم در این حوزه قرار میگیرد، بنابراین وظیفه همه ماست که برای تقویت این مجموعه و تسهیل خدمترسانی به مردم تلاش کنیم.
استاندار خراسان رضوی افزود: محصول خدمت به مردم باید رضایت آنها باشد و هر نظامی که صدای مردم را بشنود، به آن گوش کند و در عمل مورد توجه قرار دهد، میتواند رضایت مردم را به دست آورد. جامعه ایران جامعهای متکثر با قومیتها و مذاهب مختلف است و در طول سالهای گذشته عوامل متعددی شرایط زندگی مردم را سخت کرده؛ اگر بتوانیم روح و روان مردم را بازسازی کنیم، میتوانیم بخشی از مشکلات و سختیهای موجود، از جمله مشکلات معیشتی را برای آنها آسانتر کنیم.
وی ادامه داد: در شرایط ویژهای در کشور قرار داریم، اما مسائل کلان هرچقدر هم مهم و اساسی باشند، نمیتوانیم برای حل آنها معطل بمانیم و باید در حوزههایی که مسئولیت و اختیار داریم، اقدامات لازم را انجام دهیم. بنابراین باید از امکانات موجود استفاده کنیم و برای حل مسائل و کاهش فشارها بر مردم اقدام داشته باشیم.
مظفری با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباط میان مردم و مجموعههای انتظامی ادامه داد: در بخشی از حمایتهایی که به ما مربوط میشود، باید تا حد امکان فضای رفاقت، مهربانی و دوستی را در کنار مردم ایجاد کنیم. عده محدودی ممکن است دانسته یا نادانسته مرتکب تخلف شوند، اما در برخورد با مسائل اجتماعی باید با فکر و برنامه عمل کرد. در موضوع حجاب نیز باید با برنامه پیش رفت؛ بسیاری از افرادی که در شرایط موجود از عرف حجاب خارج شدهاند، نباید صرفاً با برخوردهایی مواجه شوند که نتیجه آن فاصله گرفتن از نظام و منزوی شدن آنها باشد.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به عملکرد استان در سال گذشته اظهار کرد: با وجود همه فشارهایی که در سال قبل و امسال داشتیم، در حوزههای مختلف کارهای بسیار خوبی در خراسان رضوی انجام شده است و استان در هر بخشی عمدتاً در جمع سه استان اول قرار دارد. علت این وضعیت را باید در فضای همراهی و همدلی، نشستها و گفتوگوها جستوجو کرد و این همراهی و همدلی یک مزیت و فرصت بزرگ برای استان است.
وی با بیان اینکه مأموریتهای نیروی انتظامی بسیار گسترده است، افزود: به نظر من باید روحیه نیروهای انتظامی تقویت شود، زیرا این نیرو در حوزههای مختلف مسئولیت و فشار زیادی را تحمل میکند. باید بتوانیم از فرصتهای موجود نیز استفاده کنیم؛ از جمله اینکه هر سه سال یکبار میزبان همه مردم کشور هستیم و میتوان از این ظرفیت برای توسعه استان، پیشبردن برنامههای فرهنگی و اجتماعی و ایجاد ارتباط بیشتر با مردم استفاده کرد.
مظفری ادامه داد: در بسیاری از موضوعات میتوان پویشهایی راهاندازی و برای فرهنگسازی از ظرفیتهای موجود استفاده کرد. خیلی وقتها نباید نگران بود و باید ببینیم با اجرای اقدامات درست چه اتفاقی میافتد. برخی اقدامات شاید در ظاهر کوچک و نمادین باشند، اما میتوانند در فرهنگسازی و تغییر رفتار اجتماعی مؤثر باشند.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت فرهنگسازی در حوزه رعایت قوانین شهری و اجتماعی گفت: تجربههایی وجود دارد که نشان میدهد وقتی مسئولان خودشان برای انجام یک رفتار درست پیشقدم میشوند، میتوانند در جامعه اثر بگذارند. بنابراین باید در موضوعات مختلف از ظرفیت اقدامات فرهنگی و نمادین استفاده کنیم و خودمان نیز در اجرای این اقدامات پیشقدم باشیم. به عنوان مثال، چه اشکالی دارد تعدادی از مدیران با دوچرخه به محل کار بیایند؟ باید این موضوع را جا بیندازیم که استفاده مدیران از دوچرخه برای رفتوآمد به محل کار، یک اقدام فرهنگی، مثبت و نمادین است. اینها حداقل کارهایی است که میتوانیم انجام دهیم و از طریق آنها فرهنگسازی کنیم.
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