عرضه ۱۵۷ تن گوشت مرغ در بازار لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، نامدار صیادی ظهر امروز پنجشنبه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: در راستای مدیریت تنظیم بازار و نظارت دقیق بر فرایند تأمین و توزیع پروتئین موردنیاز مردم توسط سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان، امروز حدود ۱۵۷ تن گوشت مرغ گرم روانه بازار شد.
وی عنوان کرد: امروز با کشتار ۹۱۲ هزار و ۲۷۰ قطعه مرغ، ۱۵۶ هزار و ۸۹۶ کیلوگرم مرغ گرم جهت عرضه در شبکه توزیع، آمادهسازی شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با تأکید بر اهمیت ثبات قیمتها و دردسترسبودن کالاهای اساسی، تصریح کرد: در حال حاضر قیمت مصوب هر کیلو گوشت مرغ گرم در بازار استان ۳۵۰ هزار تومان و مرغ منجمد ۲۶۰ هزار تومان است که پایینترین قیمت در سطح کشور است.
صیادی، افزود: باتوجهبه افت قابلتوجه جوجهریزی در دهه اول فروردینماه به دلیل شرایط خاص کشور، کمبود در عرضه گوشت مرغ گرم در روزهای اخیر قابلپیشبینی بود که با توزیع گسترده مرغ منجمد در سطح استان این خلأ برطرف شد و در حال حاضر همانگونه که بیشتر هم به هم استانیهای گرامی قول داده بودیم از پنجم خردادماه روزانه شاهد افزایش کشتار و همچنین افزایش عرضه گوشت مرغ گرم به بازار بودیم که امروز در هفتمین روز خردادماه با ثبت بالغ بر ۱۵۷ تن تولید گوشت مرغ گرم در چنین شرایطی، ثبات عرضه و تقاضا در تمامی شهرستانهای استان ایجاد شده است که تمام تلاش مجموعه سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان افزایش تولید روزانه و تأمین سبد غذایی هم استانیهای عزیز است.
وی تصریح کرد: بازرسان این سازمان با همراهی نیروهای نظارتی، هرگونه خروج غیرمجاز و اخلال در شبکه توزیع را رصد میکنند و این پایشها تا حصول اطمینان از آرامش بازار و تأمین کامل نیاز هم استانیهای عزیز بهصورت شبانهروزی ادامه خواهد داشت.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، تأکید کرد: اولویت اصلی سازمان جهاد کشاورزی، حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان است و روند تأمین و توزیع نهادهها و کالاهای اساسی با نظارت کامل کارشناسان این سازمان بدون وقفه پیگیری میشود.
