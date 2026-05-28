به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی عبداللهی، استاندار البرز، امروز پنجشنبه ۷ خردادماه، با حضور در دو ابرپروژه آزادراهی استان، ضمن نظارت میدانی بر روند عملیات اجرایی، بر تسریع در تکمیل این سازه‌های استراتژیک جهت روان‌سازی ترافیک و تقویت شبکه مواصلاتی کشور تأکید کرد و با تشریح وضعیت این ابرپروژه پس از تهاجم موشکی آمریکایی-صهیونیستی در سیزدهم فروردین‌ماه ۱۴۰۵، بر عزم جدی استان برای ترمیم خسارات وارد شده تأکید و دستورات لازم را برای تسریع در روند بازسازی و رفع موانع فنی جهت بازگشت هرچه سریع‌تر این پروژه به چرخه بهره‌برداری صادر کرد.

بررسی آخرین وضعیت پل B16 در ایستگاه دوم

در ادامه، استاندار البرز در محل اجرای پل B16 آزادراه شمالی کرج حاضر شد. این پروژه که نقش کلیدی در اتصال آزادراه شمالی کرج به آزادراه کرج-قزوین ایفا می‌کند، از جمله طرح‌های اولویت‌داری است که روند تکمیل آن با جدیت دنبال می‌شود.

وی در جریان بررسی میزان پیشرفت فیزیکی پل B16 و رفع موانع موجود، تصریح کرد: تکمیل پروژه‌های آزادراهی استان از مطالبات جدی مردم است که مستقیماً بر کاهش بار ترافیکی و تسهیل تردد در شبکه حمل‌ونقل استان و کشور تأثیرگذار خواهد بود.

استاندار البرز در پایان این بازدید میدانی با تأکید بر ضرورت رعایت استانداردهای فنی و ایمنی در تمامی مراحل ساخت و بازسازی، خاطرنشان کرد: بهره‌برداری از این ابرپروژه‌ها نه تنها گره‌های ترافیکی کلان‌شهر کرج را باز می‌کند، بلکه موجب تقویت پیوند ارتباطی محورهای مواصلاتی کشور خواهد شد.

عبداللهی با اشاره به تلاش مستمر مدیریت استان افزود: مجموعه استان به طور شبانه‌روزی برای غلبه بر چالش‌ها و تکمیل این زیرساخت‌های حیاتی در حال تلاش است تا علی‌رغم تمامی کارشکنی‌ها و تهدیدات، شاهد شکوفایی و پیشرفت زیرساخت‌های استان البرز باشیم.