کشف ۹.۶ تن روغن احتکارشده در قروه؛ یک متهم دستگیر شد

سرهنگ واحد مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران پلیس آگاهی شهرستان قروه در راستای اجرای طرح مقابله با قاچاق و احتکار کالاهای اساسی و با اشراف اطلاعاتی، یک انبار محل نگهداری روغن احتکارشده را در شهر قروه شناسایی کردند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مراجع قضایی و در عملیاتی ضربتی، از انبار مورد نظر بازرسی کرده و ۹ تن و ۶۰۰ کیلوگرم روغن احتکارشده را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان قروه با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش کالای کشف‌شده را ۴۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، تصریح کرد: در این رابطه یک متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی در اختیار مراجع قضایی قرار گرفت.