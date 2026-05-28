۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۰۴

کشف ۹.۶ تن روغن احتکارشده در قروه؛ یک متهم دستگیر شد

قروه- فرمانده انتظامی شهرستان قروه از کشف ۹ تن و ۶۰۰ کیلوگرم روغن احتکارشده به ارزش ۴۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد و گفت: در این رابطه یک متهم دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شد.

سرهنگ واحد مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران پلیس آگاهی شهرستان قروه در راستای اجرای طرح مقابله با قاچاق و احتکار کالاهای اساسی و با اشراف اطلاعاتی، یک انبار محل نگهداری روغن احتکارشده را در شهر قروه شناسایی کردند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مراجع قضایی و در عملیاتی ضربتی، از انبار مورد نظر بازرسی کرده و ۹ تن و ۶۰۰ کیلوگرم روغن احتکارشده را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان قروه با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش کالای کشف‌شده را ۴۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، تصریح کرد: در این رابطه یک متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی در اختیار مراجع قضایی قرار گرفت.

کد مطلب 6843175

