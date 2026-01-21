محتکر روغن در قروه دستگیر شد

سرهنگ کامبیز رستم نیا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای مقابله با مخلان اقتصادی و عاملان احتکار اقلام به ویژه ارزاق و مایحتاج ضروری خانوار،اجرای طرح شناسایی و برخورد با مخلان اقتصادی در دستور ماموران آگاهی شهرستان قروه قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس آگاهی در این طرح یک انبار احتکار روغن خورکی در شهرستان قروه را شناسایی کرده و پس از هماهنگی قضائی در بازرسی از آن با حضور نمایندگان اداره صمت و جهاد کشاورزی، مقدار ۱۴۰۰ بطری به وزن ۲ تن و ۴۸۴ کیلوکرم که با اهداف سود جویانه احتکار شده بود، کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان قروه با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی روغن های کشف شده را بالغ بر ۸ میلیارد ریال برآورد کرده اند، گفت:یک نفر در این خصوص دستگیر و پرونده در اختیار اداره تعزیرات حکومتی قرار گرفت.