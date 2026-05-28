نقش راهنمایان زائران حج در مسیر جمرات

به گزارش خبرگزاری مهر، در میان ازدحام مسیر منتهی به جمرات، راهنمایانی ایستاده‌اند که ساعت‌ها با کاورهای مخصوص و تابلوهای هدایت مسیر، تنها برای یک هدف تلاش می‌کنند؛ اینکه هیچ زائری در مسیرهای ناآشنای منا دچار سردرگمی نشود.

شاید گم شدن حتی یک زائر در این مسیرهای شلوغ، او را در معرض خستگی شدید، اضطراب و گرمازدگی قرار دهد؛ اما حضور مستمر راهنمایان حجاج در نقاط مختلف، به زائران اطمینان و آرامش می‌بخشد و بسیاری از نگرانی‌ها را کاهش می‌دهد.

ایستادن این نیروها در گرمای طاقت‌فرسا، آن هم در طول ساعت‌های متوالی، تنها یک ماموریت اجرایی نیست؛ بلکه تلاشی ایثارگرانه برای حفظ امنیت و آرامش زائرانی است که در سرزمینی ناآشنا به دنبال نشانی کاروان و مسیر بازگشت خود هستند.

در عملیات حج امسال و به‌ویژه در روز یازدهم ذی‌الحجه، تعداد شیفت‌های واحد راهنمایان افزایش یافت؛ اقدامی که موجب شد میزان گم شدن زائران نسبت به برخی سال‌های گذشته کاهش یابد و روند تردد کاروان‌ها با آرامش بیشتری انجام شود.

حضور راهنمایان با کاورهای ویژه، برای بسیاری از حجاج به معنای «قوت قلب» در مسیرهای شلوغ جمرات است؛ نیروهایی که بی‌ادعا، اما موثر، بخشی از آرامش عملیات حج را بر دوش می‌کشند.

در روز یازدهم ذی‌الحجه و همزمان با حضور گسترده زائران در مسیرهای منتهی به جمرات، نیروهای واحد راهنمایان حجاج طبق برنامه ریزی ها حضوری پررنگ، مستمر و تاثیرگذار در مسیرهای منا-جمرات داشتند و با هدایت دقیق کاروان‌ها، نقش مهمی در آرامش خاطر زائران و کاهش آسیب‌های احتمالی ایفا کردند.