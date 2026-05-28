صدور هشدار زرد هواشناسی در گیلان؛ باد گرم شدید در راه است

محمد دادرس در گفتگو با خبرنگار مهر از استقرار جوی غالباً پایدار و فعالیت جریانات جنوبی همراه با وزش باد گرم خبر داد و اظهار کرد: افزایش دما تا ظهر جمعه در منطقه مورد انتظار است.
دادرس با اشاره به صدور هشدار سطح زرد هواشناسی در استان افزود: از بعد از ظهر جمعه با شمالی شدن جریانات، وزش باد شمالی، افزایش ابر، کاهش دما، بارندگی و احتمال تگرگ تا شنبه پیش بینی میشود.
وی تصریح کرد: طی روزهای یکشنبه تا سهشنبه ضمن کاهش ناپایداری، افزایش نسبی دما و در بعضی نقاط رگبار و رعدوبرق پیشبینی میشود.
دادرس با اعلام تمهیدات لازم در بخش کشاورزی، به شهروندان توصیه کرد: از تردد و استقرار در محدوده درختان و سازههای سست، فعالیت کوهنوردی و روشن کردن آتش در مراتع و عرصههای جنگلی خودداری کنند.
