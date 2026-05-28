ملیحه معقولی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین الگوهای هواشناسی، تا عصر روز جمعه جو استان پایدار خواهد بود و روند افزایش دما در بیشتر مناطق گلستان ادامه دارد.

وی افزود: افزایش دما در روز جمعه محسوس و قابل توجه خواهد بود و پیش‌بینی می‌شود بیشینه دمای هوا در برخی نقاط استان به حدود ۴۵ درجه سانتی‌گراد و حتی فراتر از آن برسد.

کارشناس هواشناسی گلستان ادامه داد: به تدریج از عصر و شب جمعه با تغییر جهت جریانات جوی، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید در استان آغاز می‌شود که در برخی مناطق با پدیده گردوخاک همراه خواهد بود.

معقولی گفت: از فرداشب و همچنین روز شنبه، علاوه بر کاهش نسبی دما، شرایط برای وقوع رگبارهای پراکنده و رعد و برق نیز در سطح استان مهیا می‌شود.

وی با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی اظهار کرد: با توجه به افزایش محسوس و بی‌هنجار دمای هوا و همچنین وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، هشدار سطح نارنجی صادر شده و لازم است شهروندان توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند.

کارشناس هواشناسی گلستان از مردم خواست از روشن کردن آتش در جنگل‌ها و عرصه‌های طبیعی خودداری کنند و افزود: با توجه به گرمای شدید و خشکی پوشش گیاهی، احتمال وقوع و گسترش آتش‌سوزی در منابع طبیعی افزایش یافته است.

معقولی همچنین خطاب به کشاورزان و فعالان حوزه دام و طیور گفت: واحدهای تولیدی، دامداران و کشاورزان باید تمهیدات لازم را برای مقابله با تنش گرمایی و مدیریت مصرف آب و انرژی در نظر بگیرند.

وی تأکید کرد: مدیریت مصرف حامل‌های انرژی در روزهای گرم پیش رو ضروری است و شهروندان باید در مصرف برق و آب صرفه‌جویی کنند تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود.