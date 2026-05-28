به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسین جعفری ظهر پنجشنبه در نشست با رئیس گروه توسعه آبزیان اداره کل شیلات استان بوشهر و جمعی از کارشناسان شیلات استان خوزستان، با اشاره به ظرفیتهای بینظیر این بخش برای سرمایهگذاری در حوزه گردشگری شیلاتی و آبزیپروری خرد ، بر عزم جدی برای بالفعل کردن این فرصتها در راستای ایجاد اشتغال برای جوانان تأکید کرد.
ظرفیتی طبیعی و بکر، آماده برای جهش اقتصادی
بخشدار ارم با اشاره به موقعیت ویژه جغرافیایی بخش ارم در شهرستان دشتستان، طبیعت بکر، هوای مطبوع و مهمتر از همه منابع آب شیرین را برگ برنده این منطقه برای توسعه آبزیپروری دانست.
وی تصریح کرد: بخش ارم بهدلیل برخورداری از این مواهب الهی، استعدادی استثنایی برای پرورش ماهیان خاویاری و گونههای اقتصادی آب شیرین همچون کپور و تیلاپیا دارد، این ظرفیتها نه تنها میتواند نیازهای غذایی منطقه را تأمین کند، بلکه بستری آماده برای کارآفرینی و ایجاد کسبوکارهای خرد و مولد برای جوانان جویای کار این دیار است.
جعفری با تأکید بر رویکرد نوین «گردشگری شیلاتی»، این مفهوم را تلفیقی هوشمندانه از جاذبههای طبیعی و فعالیتهای تولیدی دانست که میتواند بخش ارم را به مقصدی جدید برای گردشگران تبدیل کند.
وی گفت: راهاندازی تورهای ماهیگیری تفریحی، ایجاد اقامتگاههای بومگردی با محوریت تجربه زندگی در کنار استخرهای پرورش ماهی و عرضه مستقیم محصولات تازه شیلاتی، تنها گوشهای از فرصتهای پیش روی جوانان خلاق و پرانگیزه این بخش است.
فراخوانی برای کارآفرینی جوانان
بخشدار ارم با بیان مزیتهای منطقه گفت: بخش ارم از پتانسیل بالایی در تولید کپور ماهیان و سایر آبزیان آب شیرین برخوردار است و وجود شرایط مناسب برای تولید جلبک اسپیرولینا نیز فرصت مغتنمی برای توسعه فعالیتهای نوآورانه و اقتصادی فراهم کرده است. مجموعه این ظرفیتها نقشی کلیدی در رونق تولید و ایجاد اشتغال پایدار ایفا خواهد کرد.
وی با ابراز امیدواری از اینکه این فرصتها به دست جوانان بومی شکوفا شود، تأکید کرد: بخشداری ارم با تمام توان از ایدههای خلاقانه و طرحهای کارآفرینی در حوزه شیلات، آبزیپروری و گردشگری مرتبط حمایت کرده و مسیر دریافت مجوزها و تسهیلات را برای متقاضیان هموار میسازد.
وی گفت: اکنون زمان آن رسیده که جوانان ما با ورود به این عرصههای نو، هم برای خود و هم برای آبادانی هرچه بیشتر بخش ارم نقشی ماندگار بیافرینند.
بازدید میدانی از طلای سبز در دهرود سفلی و تنگ ارم
در ادامه این برنامه بخشدار ارم و هیئت کارشناسی از مرکز پرورش جلبک اسپیرولینا در روستای دهرود سفلی و همچنین استخرهای ذخیره آب در شهر باستانی تنگ ارم، مرکز بخش، بازدید به عمل آوردند.
کارشناسان حاضر در این بازدید، شرایط اقلیمی و کیفی آب در بخش ارم را برای پرورش انبوه جلبک اسپیرولینا بسیار مطلوب ارزیابی کردند.
این جلبک که به دلیل ارزش غذایی بالا به «طلای سبز» معروف است، میتواند به عنوان یک فعالیت کاملاً دانشبنیان، موج جدیدی از اشتغال را برای جوانان تحصیلکرده منطقه به ارمغان آورد.
استان بوشهر هماکنون با تولید سالانه ۱۲۳ تن خمیر جلبک، رتبه نخست و عنوان قطب تولید جلبک کشور را به خود اختصاص داده است و بخش ارم با ظرفیتهای شناساییشده، میتواند سهم قابل توجهی از این بازار رو به رشد را از آن خود کند.
ایجاد کارگاههای کوچک فرآوری و تبدیل جلبک به محصولات با ارزش افزوده مانند پودر و مکملهای غذایی، فرصت کمنظیری برای راهاندازی کسبوکارهای کوچک و زودبازده است.
