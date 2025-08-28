  1. استانها
مجتمع تولید جلبک اسپیرولینا در تنگستان افتتاح شد

بوشهر- مجتمع تولید جلبک اسپیرولینا در سایت اشکالی شهرستان تنگستان با حضور مسئولان به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل شیلات استان بوشهر پنجشنبه شب در حاشیه آئین افتتاح این پروژه گفت: مجتمع تولید جلبک اسپیرولینا با حجم سرمایه‌گذاری ۱۲۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید و ظرفیت تولید سالانه ۱۲ هزار کیلوگرم از این محصول ارزشمند را دارد.

وی افزود: اجرای این طرح علاوه بر ایجاد ۱۰ فرصت شغلی مستقیم، زمینه اشتغال غیرمستقیم برای ۲۵ نفر دیگر را نیز فراهم کرده است که این موضوع نقش مهمی در توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی شهرستان تنگستان خواهد داشت.

مدیرکل شیلات استان بوشهر جلبک اسپیرولینا را محصولی با ارزش افزوده بالا دانست و تصریح کرد: این جلبک به‌دلیل کاربرد گسترده در صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی می‌تواند سهم مؤثری در ارتقای صادرات غیرنفتی و رشد اقتصادی استان ایفا کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اداره‌کل شیلات استان بوشهر با حمایت از سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی، توسعه زنجیره ارزش محصولات شیلاتی و ایجاد فرصت‌های نوین در حوزه آبزی‌پروری را به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی خود دنبال می‌کند و مجتمع تولید اسپیرولینا می‌تواند الگویی برای سرمایه‌گذاری‌های مشابه در سطح استان باشد.

