حرکت متحد جامعه ارتباطی آذربایجان شرقی برای جهاد تبیین

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر زارع کهنمویی روز پنجشنبه در این نشست با تاکید بر نقشآفرینی موثرتر فعالان جامعه ارتباطی در فرآیند «جهاد تبیین»، تصریح کرد: روابطعمومیها نباید تنها به عنوان بازوهای تبلیغاتی دستگاهها عمل کنند، بلکه باید به صورت شبکهای منسجم و تحلیلگر، دستاوردهای دولت را با دقت، سرعت و صحت به افکار عمومی منتقل کنند.
مدیرکل روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی و دبیر شورای هماهنگی روابط عمومیهای استان افزود: استان آذربایجان شرقی نیازمند یک جریان اطلاعرسانی یکپارچه است تا در مواجهه با چالشهای خبری و فضای غبارآلود رسانهای، بتواند روایت اول و صحیح را به دست مخاطبان برساند. شبکهسازی بین روابطعمومیهای استان، کلید اصلی این همافزایی است.
میزبانی تبریز از شخصیتهای ملی در همایش بزرگ روابطعمومی
مدیرکل روابط عمومی استانداری آذربایجانشرقی از برگزاری همایش بزرگ روابطعمومیهای استان در روز نیمه خرداد سال جاری خبر داد. این رویداد که با محوریت گرامیداشت هفته روابطعمومی برنامهریزی شده است، با حضور مقامات دولتی و متخصصان روابط عمومی برگزار میشود.
هدف از این گردهمایی، تبیین سیاستهای نوین ارتباطی دولت، ایجاد تفاهم و همکاری بیشتر میان مدیران روابطعمومی دستگاههای اجرایی و تقدیر از پیشکسوتان این حوزه است. این همایش به عنوان یکی از مهمترین رویدادهای ارتباطی استان در سال جاری شناخته میشود.
رونمایی از پوستر فراخوان جشنواره برترینها
بخش دیگری از برنامههای شورای هماهنگی، به برگزاری نخستین دوره «جشنواره سالانه روابطعمومی، تبلیغات و برندینگ» اختصاص یافته است.
زارع کهنمویی با اشاره به اهمیت این رویداد بزرگ گفت: در حاشیه همایش ۱۳ خرداد، پوستر فراخوان جشنواره روابط عمومی، تبلیغات و برندینگ رونمایی خواهد شد. این جشنواره در دو بخش حقوقی و حقیقی در حوزههای مختلف برگزار خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: اختتامیه این جشنواره و معرفی برگزیدگان در تاریخ ۲۵ تیرماه برگزار میشود که تقارن معناداری با روز جهانی روابطعمومی و سالروز درگذشت پروفسور حمید نطقی، پدر روابط عمومی ایران همراه است. این جشنواره با هدف ایجاد رقابت سالم، الگوبرداری از تجارب موفق و ارتقای سطح کیفی تولیدات رسانهای دستگاهها برگزار میشود و انتظار میرود تمامی نهادها با آمادگی کامل در آن حضور یابند.
تخصصیسازی؛ محور انتخاب مسئولان کمیتهها
در بخش دوم این نشست، هیئترئیسه شورای هماهنگی روابط عمومیهای استان به منظور ارتقای بهرهوری، اقدام به تعیین مسئولان کمیتههای دهگانه تخصصی کرد. رویکرد هیئترئیسه در این باره، استفاده از ظرفیتهای علمی و تجربی مدیران برای پیشبرد اهداف راهبردی شورا بوده است.
با رأی اعضای هیئترئیسه، مسئولان کمیتههای تخصصی به شرح زیر برای دوره پیشرو انتخاب شدند:
۱. کمیته پژوهش، نوآوری و افکارسنجی: علی عزتاللهزاده (با اولویت دادهکاوی و تحلیل افکار عمومی)
۲. کمیته فرهنگی و تبلیغات: وحید کاظمزاده (با تمرکز بر پیوستهای فرهنگی در اطلاعرسانی)
۳. کمیته اطلاعرسانی و فضای مجازی: امیر کریمزاد شریفی (با هدف مدیریت جریانسازی در شبکههای اجتماعی)
۴. کمیته ارزیابی عملکرد و تعیین شاخص: محمدرضا علیاشرفی (با ماموریت نظارت بر اثربخشی فعالیتها)
۵. کمیته آموزش: حسن اسدزاده شهیر (با هدف توانمندسازی و برگزاری دورههای تخصصی)
۶. کمیته امور بینالملل: مینا نظری (جهت توسعه دیپلماسی رسانهای در منطقه)
۷. کمیته اجرایی و امور اعضا: علی حسنپور (مدیریت عملیاتی و ساماندهی اعضا)
۸. کمیته تولید محتوا و مستندسازی: صابر صادقیان (با اولویت ارتقای کیفیت آثار بصری و مکتوب)
۹. کمیته پشتیبانی و خزانهداری: مجتبی کرمانیزاده (مدیریت منابع و پشتیبانی رویدادها)
۱۰. کمیته مسئولیت اجتماعی: وحید رضازاده (با رویکرد توسعه تعاملات مردمی و ارتقای پیوست اجتماعی)
این تغییرات ساختاری نشاندهنده عزم جدی شورای هماهنگی روابطعمومیهای استان آذربایجانشرقی برای تحول در نظام اطلاعرسانی استان و حرکت به سوی یک ساختار حرفهای و پاسخگو در سال جاری است.
