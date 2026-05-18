تمرکز کمیته امداد آذربایجان شرقی بر توانمندسازی پایدار مددجویان

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد محمدپور شاطری ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در ساختمان اداره کل کمیته امداد امام خمینی(ره) آذربایجان‌شرقی برگزار شد، با تبریک روز روابط عمومی و ارتباطات، رسانه‌ها را زبان گویای جامعه دانست و اظهار کرد: رسانه‌ها نقش مهمی در ارتقای امید اجتماعی و انعکاس خدمات حمایتی دارند.

وی با اشاره به جمعیت تحت پوشش کمیته امداد در استان افزود: در حال حاضر حدود ۱۵۰ هزار نفر از خدمات این نهاد بهره‌مند هستند و کمیته امداد در حوزه‌هایی مانند معیشت، بیمه، آموزش، اشتغال، مسکن و تسهیلات از مددجویان حمایت می‌کند.

مدیرکل کمیته امداد آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه یکی از راهبردهای اساسی این نهاد توانمندسازی پایدار مددجویان است، گفت: رویکرد کمیته امداد حرکت از حمایت صرف به سمت توانمندسازی است تا افراد مستعد کار با دریافت آموزش و تسهیلات بتوانند به درآمد پایدار برسند و از چرخه حمایت خارج شوند.

وی با اشاره به دسته‌بندی جامعه هدف کمیته امداد افزود: مددجویان از منظر این نهاد در سه گروه قرار می‌گیرند که شامل افراد مستعد اشتغال و خودکفایی، افراد نیازمند به حمایت برای افزایش تاب‌آوری مانند سالمندان بالای ۶۵ سال یا بیماران و همچنین سایر نیازمندان در دهک‌های پایین جامعه است.

محمدپور شاطری ادامه داد: بسیاری از افراد در دهک‌های پایین جامعه با دریافت تسهیلات کم‌بهره می‌توانند کسب‌وکار مناسبی راه‌اندازی کرده و به درآمد پایدار دست پیدا کنند.

وی با اشاره به حمایت از ایتام و محسنین در استان اظهار کرد: در حال حاضر ۱۴ هزار نفر از ایتام و فرزندان محسنین تحت حمایت کمیته امداد قرار دارند و به طور میانگین ماهانه حدود دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومان برای هر یتیم و حدود یک میلیون تومان برای هر فرزند محسن کمک مالی پرداخت می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد آذربایجان‌شرقی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه مسکن مددجویان گفت: در راستای رفع مشکلات مسکن مددجویان، ۴۱۳ واحد مسکونی احداث شده، بیش از ۶۰۰ واحد مسکن تعمیر و بهسازی شده و برای حدود هزار و ۳۰۰ خانوار نیز فضای جانبی مسکن ایجاد شده است.

وی یکی از مهم‌ترین ابزارهای توانمندسازی را پرداخت تسهیلات اشتغال عنوان کرد و افزود: در سال گذشته نزدیک به ۸۵۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال پرداخت شده که منجر به ایجاد حدود ۶ هزار فرصت شغلی برای مددجویان در حوزه‌های مختلف شده است.

محمدپور شاطری همچنین به حمایت از دانش‌آموزان و دانشجویان تحت پوشش اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۶۷۰ دانش‌آموز و دانشجو تحت حمایت کمیته امداد در استان قرار دارند که از کمک‌هزینه تحصیلی و بسته‌های آموزشی بهره‌مند می‌شوند.

وی افزود: از این تعداد ۳۲۳ نفر در حوزه‌های مختلف علمی، قرآنی و ورزشی به عنوان نخبه شناخته شده‌اند، همچنین ۳۸ دانش‌آموز در مدارس نمونه دولتی و هفت نفر در مدارس تیزهوشان تحصیل می‌کنند و در سال گذشته نیز ۲۳۳ نفر از دانش‌آموزان تحت پوشش در آزمون سراسری کنکور پذیرفته شدند.

مدیرکل کمیته امداد آذربایجان‌شرقی به همکاری با مراکز آموزشی اشاره کرد و گفت: برخی از دانش‌آموزان مستعد تحت پوشش برای ادامه تحصیل به مدارس غیرانتفاعی معرفی می‌شوند و همچنین تفاهم‌نامه همکاری با مؤسسه آموزشی و فرهنگی قلم‌چی برای حمایت آموزشی از این دانش‌آموزان منعقد شده است.

وی با اشاره به راهبرد مردمی‌سازی حمایت‌ها در کمیته امداد اظهار کرد: در حال حاضر ۳۲۶ مرکز نیکوکاری در سطح استان فعال است و برنامه‌ریزی شده این تعداد تا پایان سال جاری به ۵۰۰ مرکز افزایش یابد.

محمدپور شاطری با تاکید بر نقش مسئولیت‌های اجتماعی سازمان‌ها و صنایع افزود: ظرفیت قابل توجهی برای جذب کمک‌های مادی و معنوی از بخش‌های صنعتی و اقتصادی وجود دارد و سال گذشته در نشستی با صاحبان صنایع استان بیش از ۳۷ میلیارد تومان برای حمایت از ایتام جمع‌آوری شد.

وی همچنین به اجرای طرح «مفتاح‌الجنه» اشاره کرد و گفت: در قالب این طرح، مدیران دستگاه‌های اجرایی با حضور در منازل خانواده‌های نیازمند از نزدیک در جریان مشکلات آنان قرار می‌گیرند و برای رفع مسائل آنها اقدام می‌کنند که این اقدام علاوه بر کمک‌رسانی، آثار فرهنگی مهمی نیز در جامعه دارد.

مدیرکل کمیته امداد آذربایجان‌شرقی با اشاره به حرکت این نهاد به سمت هوشمندسازی خدمات گفت: سامانه امداد هوشمند «سها» با اتصال به حدود ۳۰ پایگاه داده مختلف راه‌اندازی شده است که از طریق آن اطلاعات افراد بر اساس کد ملی استعلام می‌شود و این امر به تحقق عدالت در ارائه خدمات کمک می‌کند.

وی افزود: حرکت به سمت الکترونیکی کردن خدمات و کاهش مراجعات حضوری مددجویان از برنامه‌های مهم کمیته امداد است.

محمدپور شاطری در پایان منابع مالی کمیته امداد استان را تشریح کرد و گفت: در سال گذشته حدود ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبارات دولتی، یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان کمک‌های مردمی و ۸۵۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی در استان جذب و در حوزه‌های حمایتی هزینه شده است.